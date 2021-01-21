День обіймів: 7 причин, чому корисно обійматися 21 січня 2021 , 09:25

У четвер, 21 січня у світі відзначають міжнародний День обіймів. Ми обіймаємося, коли щасливі і коли сумні, в гарному настрої, або щоб втішити. Але обійми — це не лише приємний вияв емоцій та почуттів, обійми – це користь для здоров'я.

На честь святкування Всесвітнього дня обіймів 24 канал розібрався, чому обійматися не лише приємно, а й корисно.

Обійми знижують нервозність

Вченими доведено, що обійми стимулюють центральну нервову систему, знижуючи тривожність і знімаючи напругу. А ще є універсальним сигналом підтримки. Коли ми самі або люди поруч відчувають стрес, переживання, біль – саме обійми можуть покращити стан.

Допоможуть побороти страх

Дослідження свідчать, що обійми допомагають впоратися зі страхом. Обійми допомагають заспокоїтися і позбавитися від екзистенціальних страхів. Тож, обійми викликають відчуття довіри та безпеки. Вони допомагають поводитись більш впевнено та відкрито.



Іноді саме обійми можуть додати сил / Фото Unsplash

Виробляють "гормон любові"

Обійми збільшують вироблення окситоцину, який вважають "гормоном любові". Це, своєю чергою, позитивно позначається на загальному стані здоров'я і психоемоційному стані людини. Саме окситоцин допомагає позбутись відчуття самотності та гніву.

Нейтралізують дію кортизолу

Навіть короткочасні обійми допомагають в боротьбі зі стресом. Під час обіймів в організмі виробляються гормони дофамін і серотонін, які нейтралізують "гормон стресу" — кортизол.

Розслаблюють м'язи

Коли ми обіймаємося, у наших м'язах зменшується напруга. Обійми навіть можуть зменшити біль. Та загалом – хто був би проти розслаблення? Це свого роду медитація – під час обіймів ми насолоджуємось моментом.



Обійми потрібні кожному / Фото Unsplash

Обійми покращують самооцінку

Коли вас обіймають, ви знаєте, що вас цінують і люблять. Тактильні відчуття та відчуття значущості пов'язані, адже це заклалось у нашій свідомості ще в дитинстві, коли саме дотики були одними з найважливіших засобів спілкування з навколишнім світом.

Обійми — це інвестиція у стосунки

Саме обійми допоможуть закріпити довіру між людьми, спонукають до емпатії та розуміння. Обіймайтесь, робіть це кожного разу, коли є нагода, адже обійми дарують радість та відчуття турботи та любові!

Довідка: Свято обіймів зародилося в Австралії ще в 1970-х роках. При цьому його відзначають двічі на рік — 21 січня і 4 грудня.



Источник: healthy.24tv.ua

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