День рождения Опры Уинфри: топ-10 фактов о королеве медиа

В среду, 29 января, исполняется 66 лет настоящей американской легенде, первой темнокожей женщине-миллиардеру в истории, знаменитой телеведущей Опре Уинфри.

По случаю дня рождения этой невероятной “королевы медиа” LeMonade решил вспомнить 10 фактов о ней.

1. При рождении Уинфри назвали Орфой (Orpah), в честь ветхозаветного библейского персонажа из Книги Руфь. Эту идею подала сестра ее 17-летней матери. Но в свидетельстве о рождении буквы ошибочно поменяли местами, да и люди вокруг все время произносили ее имя неправильно – Опра.

2. Будущую американскую телезвезду читать и писать еще в трехлетнем возрасте учила бабушка. Кроме того, будучи ребенком, Опра получила прозвище “проповедник” из-за способности читать стихи из Библии, ведь бабушка часто брала девочку в церковь.

3. Как пишет американская пресса, семья Опры была очень бедной. Считается, что свою первую пару обуви Уинфри получила, когда ей было шесть лет, а в школе девочку дразнили за то, что она носила платья, сшитые из картофельных мешков.

4. Начиная с 15-летнего возраста Опра Уинфри ведет дневник, описывая каждый день своей жизни.

5. В 16 лет будущая звезда получила титул “Мисс пожарная профилактика” (Miss Fire Prevention) в городе Нэшвилл (штат Теннеси, США). Интересно, что до нее никогда не выигрывала темнокожая девушка. Опра, не думая, что у нее есть шансы, и просто расслабилась.

Опра стала “Мисс Блэк Теннеси”. Фото: pinterest.com

Одним из конкурсов были вопросы-ответы, и девушек спросили, что бы те сделали, если бы получили миллион долларов. Ответы соперниц Уинфри были серьезными, она же сказала, что тратила бы деньги, как ненормальная. Там же Опра заявила о желании стать телеведущей. Ее ответы покорили жюри. Годом позже Уинфри выиграла еще два конкурса красоты – “Miss Black Nashville” и “Miss Black Tennessee”.

6. 22-летняя Уинфри, которую наняли в качестве ведущей новостей в Балтиморе, была настоящей катастрофой. Так, она плакала, сообщая о фатальном пожаре, а в одном из живых эфиров трижды неправильно произнесла слово “Канада”, после чего стала смеяться. Волосы выпали после плохой завивки. Станция сняла Уинфри с ночных новостей и назначила соведущей утреннего шоу.

7. “Шоу Опры Уинфри” выходило 25 сезонов, с 1986-го по май 2011-го, и стало самым долгоиграющим дневным ток-шоу в истории. Программа получила 47 дневных премий “Эмми”, пока Уинфри не перестала подавать ее на рассмотрение в 2000 году.

Для премьеры в качестве первого гостя в 1986-м продюсеры сватали актера Дона Джонсона из сериала “Полиция Майами”, но все их попытки увенчались неудачей. Так что темой премьерного показа стало обсуждение, как заключить брак с выбранным партнером.

8. Опра Уинфри беседовала со множеством знаменитостей, в том числе, с Майклом Джексоном. В феврале 1993-го в специальном выпуске шоу король поп-музыки дал первое телевизионное интервью за 14 лет – оно шло в прямом эфире с ранчо Джексона Neverland Valley. Оно стало четвертым по популярности событием в истории американского телевидения, а также самым популярным интервью за всю его историю – разговор увидели 90 миллионов человек по всему миру.

9. Уинфри была номинирована на “Оскар” за лучшую женскую роль второго плана за роль в драме Стивена Спилберга “Цветы лиловые полей”, вышедшей в 1985 году. Интересно, что картина была представлена в одиннадцати номинациях, но не получила ни одной статуэтки.

10. В 2013 году президент США Барак Обама наградил Уинфри Президентской медалью Свободы – одной из двух высших американских наград для гражданских лиц.

Источник: lemonade.style/

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