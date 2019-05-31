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День защиты детей: на центральной площади пройдет концерт

День защиты детей: на центральной площади пройдет концерт

Акция «Мы - дети, мы - Вселенная!», посвященная Международному дню защиты детей, пройдет 1 июня на пл. Свободы.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, в музыкально-хореографическом представлении примут участие более трех тысяч детей из Харькова, Киева, Ужгорода, Одессы, Тернополя, Мелитополя, Хмельницкого, Бахмута и Доброполья.

Откроет концерт выступление сводного хора и сводного оркестра учеников детских музыкальных школ Харькова – всего 700 детей, которые исполнят известные мировые хиты вместе с эстрадным симфоническим оркестром «Prime-Orchestra». Также в рамках концерта состоится массовый флешмоб с участием детских коллективов из разных городов.

Начало концерта – в 11:30.

По окончании акции «Мы - дети, мы - Вселенная!» гостей праздника ждет концерт музыкантов из «Prime-Orchestra».

 

Агентство Телевидения Новости

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