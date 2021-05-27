Дешевая и вкусная альтернатива прохладному мохито в жаркий летний день – пошаговый рецепт

Это полезный напиток, который очищает и насыщает ваш организм. Главное - сохраните себе этот рецепт, чтобы не потерять. А сам процесс приготовления напитка - очень простой и не требует затрат.

Как пишет сайт "Фитнес-рецепты", детокс вода с лимоном, огурцом и мятой - отличный вариант освежиться и получить дозу витаминов и полезных веществ. Добавление свежих фруктов, овощей и трав - прекрасный способ разнообразить простую вкус воды без добавления калорий или сахара. Такую детокс воду удобно брать с собой.

Что нужно для приготовления летнего прохладного напитка?

Вода с лимоном, огурцом и мятой

4 литра чистой отфильтрованной воды

2 небольших лимона

2 небольших огурца

1 пучок свежей мяты

Перемешиваете все ингредиенты в кувшине. Предварительно их нужно помыть и нарезать. Лучше всего брать все свежее - так вкус будет более насыщенным и приятным.

Затем заливаете прохладной водой. В качестве воды можно использовать как обычную очищенную воду, так и минеральную слабогазированную или сильногазированную воду. Как пожелаете!

Источник: 1 Минута