Дешевая и вкусная альтернатива прохладному мохито в жаркий летний день – пошаговый рецепт
Это полезный напиток, который очищает и насыщает ваш организм. Главное - сохраните себе этот рецепт, чтобы не потерять. А сам процесс приготовления напитка - очень простой и не требует затрат.
Как пишет сайт "Фитнес-рецепты", детокс вода с лимоном, огурцом и мятой - отличный вариант освежиться и получить дозу витаминов и полезных веществ. Добавление свежих фруктов, овощей и трав - прекрасный способ разнообразить простую вкус воды без добавления калорий или сахара. Такую детокс воду удобно брать с собой.
Что нужно для приготовления летнего прохладного напитка?
Вода с лимоном, огурцом и мятой
- 4 литра чистой отфильтрованной воды
- 2 небольших лимона
- 2 небольших огурца
- 1 пучок свежей мяты
Перемешиваете все ингредиенты в кувшине. Предварительно их нужно помыть и нарезать. Лучше всего брать все свежее - так вкус будет более насыщенным и приятным.
Затем заливаете прохладной водой. В качестве воды можно использовать как обычную очищенную воду, так и минеральную слабогазированную или сильногазированную воду. Как пожелаете!
Источник: 1 Минута