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27.05.2021 23:27
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Дешевая и вкусная альтернатива прохладному мохито в жаркий летний день – пошаговый рецепт

Дешевая и вкусная альтернатива прохладному мохито в жаркий летний день – пошаговый рецепт

Это полезный напиток, который очищает и насыщает ваш организм. Главное - сохраните себе этот рецепт, чтобы не потерять. А сам процесс приготовления напитка - очень простой и не требует затрат.

Как пишет сайт "Фитнес-рецепты", детокс вода с лимоном, огурцом и мятой - отличный вариант освежиться и получить дозу витаминов и полезных веществ. Добавление свежих фруктов, овощей и трав - прекрасный способ разнообразить простую вкус воды без добавления калорий или сахара. Такую детокс воду удобно брать с собой.

Что нужно для приготовления летнего прохладного напитка?

Дешевая и вкусная альтернатива прохладному мохито в жаркий летний день – пошаговый рецепт Вода с лимоном, огурцом и мятой

  • 4 литра чистой отфильтрованной воды
  • 2 небольших лимона
  • 2 небольших огурца
  • 1 пучок свежей мяты

Перемешиваете все ингредиенты в кувшине. Предварительно их нужно помыть и нарезать. Лучше всего брать все свежее - так вкус будет более насыщенным и приятным.

Затем заливаете прохладной водой. В качестве воды можно использовать как обычную очищенную воду, так и минеральную слабогазированную или сильногазированную воду. Как пожелаете!

Источник: 1 Минута

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