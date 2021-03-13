Дети Оксаны Марченко и Виктора Медведчука: кто они, чем занимаются и как зарабатывают на пропитание?

Общественности всегда интересно узнать все о звезд шоу-бизнеса. А когда они еще являются женами влиятельных и богатых бизнесменов, то вдвойне хочется знать всю подноготную их жизни.

Оксана Марченко таким человеком и является, за которым СМИ и обычные украинцы внимательно наблюдают и с интересом читают о ней новости. Она замужем за крупным бизнесменом Виктором Медведчуком.

Людей интересует не только общественная жизнь этой пары, но также и их взаимоотношения, и дети.

У Оксаны Марченко первый ребенок сын Богдан, который рожден от Юрия Коржа. Он является директором провайдерской фирмы «Глобал Юкрейн». Богдан закончил обучение в Швейцарии. Сейчас ему 23 года. В прошлом году он женился. Звать его избранницу - Екатерина.

А уже дочь Дарина родилась от Виктора Медведчука - от второго брака.

Кстати Дарья учится в Киеве в элитной школе и хочет остаться жить в Украине. Так что сейчас она на полном обеспечении своих родителей.

Виктор Медведчук с детьми

Супруги Оксана Марченко и Виктор Медведчук не любят афишировать в социальных сетях информацию о своей личной жизни. Исключение составило лишь тот момент, когда Оксана Марченко разместила несколько фотографий своего сына с его свадьбы.

Богдан Марченко и его избранница Екатерина

В Интаграм сториз невестка Оксаны Марченко разместила видео со свадьбы. На нем на показаны как выступают на свадьбе украинские артисты, в том числе были певец Олег Винник и артист оригинального жанра Андрей Данилко в образе Верки Сердючки. Ведущий свадьбы был Григорий Решетник.

Источник: 1 Минута