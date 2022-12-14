Детские коляски в “Мамином доме”: правила выбора

Приобретение детской коляски - это “головная боль” для многих родителей, поскольку они не знают, какой вариант выбрать. В интернет-магазине “Мамин дом” предлагается широкий ассортимент таких транспортных средств для самых маленьких. С одной стороны, это предполагает богатый выбор, с другой стороны, неопытным родителям будет легко запутаться.

Поэтому стоит обратиться к мама-менеджеру, который точно знают, какие коляски детские нужны в конкретном случае. Достаточно описать ему свои требования и обозначить финансовые рамки - профессионал интернет-магазина с удовольствием сделает все за своих клиентов. Но если они хотят выбрать самостоятельно, вот несколько критериев.

Как выбрать детскую коляску - основные моменты

Чтобы родители были уверены в том, что они получат именно то транспортное средство, которое им нужно, они должны учесть следующее:

модель - выбор зависит от того, как часто и в каких условиях будет использоваться коляска. Например, если в семье нет машины, лучше выбрать более легкий вариант, а если предполагается много гулять - более выносливый;

основная часть - это может быть люлька для новорожденного или сиденье для ребенка постарше. Иногда стоит предпочесть коляску 3 в 1, это удобно и позволяет сэкономить достаточно существенную сумму;

размер - с этим важно не прогадать. поэтому перед покупкой следует измерить ширину дверного проема и дверей лифта. Кроме того, если прихожая маленькая, лучше не покупать громоздкую модель, об которую все будут запинаться;

колеса - если выбрать маленькие, это улучшит управляемость коляски. но для зимней езды и плохих дорог лучше предпочесть большие резиновые;

на амортизаторах лучше не экономить, поскольку они делают ход коляски плавным, а значит, напрямую влияют на то, насколько сладким будет сон ребенка на прогулке.

Кроме того, следует обратить внимание на то, какой тканью обтянута люлька илисиденье - материал должен быть дышащим, поскольку малыши много потеют. В любом случае, в “Мамином доме” покупателям однозначно будут предложены самые лучшие модели в широком разнообразии.

Покупка коляски в “Мамином доме” - это выгодное решение

Во-первых, всегда можно выбрать одно из акционных предложений, что позволит дополнительно сэкономить. Во-вторых, отправка по Украине будет совершенно бесплатной. В-третьих, если зарегистрироваться в бонусной программе, можно в дальнейшем получать солидные скидки на детские вещи - а их малышу нужно очень и очень много.