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Сегодня 11:11
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Девять самых дорогих люксовых брендов в мире

Девять самых дорогих люксовых брендов в мире

Консалтинговая компания Interbrand опубликовала список самых дорогих мировых брендов 2019 г. Это Louis Vuitton, Chanel, Hermès, Gucci, Cartier, Dior, Tiffany & Co., Burberry, Prada

Для оценки стоимость бренда эксперты Interbrand проанализировали финансовые показатели бренда, а также роль бренда в принятии решения о покупке, конкурентную силу бренда среди других брендов аналогичного сектора.

Смотрите в нашей фотоленте, как аксессуары и вещи Louis Vuitton, Chanel, Hermès, Gucci, Cartier, Dior, Tiffany & Co., Burberry, Prada смотрятся на моделях.

Девять самых дорогих люксовых брендов в мире

Девять самых дорогих люксовых брендов в мире

Девять самых дорогих люксовых брендов в мире

Девять самых дорогих люксовых брендов в мире

Источник: socportal.info

Новости портала «Весь Харьков»

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