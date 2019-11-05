Девять самых дорогих люксовых брендов в мире

Консалтинговая компания Interbrand опубликовала список самых дорогих мировых брендов 2019 г. Это Louis Vuitton, Chanel, Hermès, Gucci, Cartier, Dior, Tiffany & Co., Burberry, Prada

Для оценки стоимость бренда эксперты Interbrand проанализировали финансовые показатели бренда, а также роль бренда в принятии решения о покупке, конкурентную силу бренда среди других брендов аналогичного сектора.

Смотрите в нашей фотоленте, как аксессуары и вещи Louis Vuitton, Chanel, Hermès, Gucci, Cartier, Dior, Tiffany & Co., Burberry, Prada смотрятся на моделях.

Источник: socportal.info

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