Девочки родились со сросшимися головами: как сейчас выглядят сестры после удачной операции (ФОТО)

Сестры Эрин и Эбби Делани родились со сросшимися головами. Родители согласились на очень рискованную операцию, чтобы девочки смогли жить полноценной жизнью.

Огромная команда медиков из Детского госпиталя в Филадельфии готовились к операции несколько месяцев, которая в результате оказалась успешной и длилась целых 11 часов.

Хирургам удалось безопасно разделить сестер без каких-либо осложнений. Они справились с массивным кровотечением и совершили настоящее чудо. Теперь у каждого из близнецов будет обычная жизнь и возможность построить свою семью.

Сиамские близнецы

Мама девочек Хэзер Делани утверждает, что ее малышки пережили сложный период, но они очень счастливые.

После операции Эрин и Эбби провели в больнице пять месяцев под наблюдением врачей. И только потом их отпустили домой.

Мама уникальных детей говорит, обе дочери хорошо развиваются. Эрин первой научилась сидеть, а Эбби переворачиваться. Они очень любопытные и после всего пережитого ничего не боятся. Сначала им было непривычно, ведь они всегда были вместе. А теперь каждая из них может познавать мир самостоятельно.

Родители близнецов не могут нарадоваться, ведь больше всего они мечтали, чтобы их маленькие девочки были здоровыми.

Семья

Источник: 1 Минута