Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:36
Просмотров: 143

Девочки родились со сросшимися головами: как сейчас выглядят сестры после удачной операции (ФОТО)

Девочки родились со сросшимися головами: как сейчас выглядят сестры после удачной операции (ФОТО)

Сестры Эрин и Эбби Делани родились со сросшимися головами. Родители согласились на очень рискованную операцию, чтобы девочки смогли жить полноценной жизнью.

Огромная команда медиков из Детского госпиталя в Филадельфии готовились к операции несколько месяцев, которая в результате оказалась успешной и длилась целых 11 часов.

Девочки родились со сросшимися головами: как сейчас выглядят сестры после удачной операции (ФОТО)Хирургам удалось безопасно разделить сестер без каких-либо осложнений. Они справились с массивным кровотечением и совершили настоящее чудо. Теперь у каждого из близнецов будет обычная жизнь и возможность построить свою семью.

Девочки родились со сросшимися головами: как сейчас выглядят сестры после удачной операции (ФОТО) Сиамские близнецы

Мама девочек Хэзер Делани утверждает, что ее малышки пережили сложный период, но они очень счастливые.

Девочки родились со сросшимися головами: как сейчас выглядят сестры после удачной операции (ФОТО)После операции Эрин и Эбби провели в больнице пять месяцев под наблюдением врачей. И только потом их отпустили домой.

Девочки родились со сросшимися головами: как сейчас выглядят сестры после удачной операции (ФОТО)

Мама уникальных детей говорит, обе дочери хорошо развиваются. Эрин первой научилась сидеть, а Эбби переворачиваться. Они очень любопытные и после всего пережитого ничего не боятся. Сначала им было непривычно, ведь они всегда были вместе. А теперь каждая из них может познавать мир самостоятельно.

Девочки родились со сросшимися головами: как сейчас выглядят сестры после удачной операции (ФОТО)Родители близнецов не могут нарадоваться, ведь больше всего они мечтали, чтобы их маленькие девочки были здоровыми.

Девочки родились со сросшимися головами: как сейчас выглядят сестры после удачной операции (ФОТО) Семья

Источник: 1 Минута

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 