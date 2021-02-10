Девушка бросилась в ледяную воду, чтобы спасти утопающего 10-летнего мальчика: “Только бы успеть”

В российском городе Серпухове 10-ребенок провалился под лед. Мальчик захотел проверить прочность льда, но тот его не выдержал. Школьник упал в ледяную воду.

Девушка, которая недалеко проходила, увидела утопающего ребенка и моментально среагировала. Она не побоялась и сама вытянула мальчика из воды, после чего отвезла его домой.

Мама и отец мальчика были в таком шоке, что даже не запомнили имя спасительницы их сына. Журналистам удалось найти храбрую девушку.

Ее зовут Инга Пожалуйстина. Девушка воспитывает 8-летнего сына. В тот день они с подругой и детьми прогуливались. Когда она увидела чужого ребенка в воде, в голове была только одна мысль: только бы успеть.

Инга с сыном

По словам спасительницы, из-за адреналина ей показалось, что мальчик очень легкий. Она ухватила его за руки и вытащила.

"Я его успокоила, окутала в свою куртку и проводила домой к родителям. У меня у самой 8-летний сын. Боюсь даже представить, что он мог оказаться на месте того мальчика. Думаю, что любая мать поступила бы также",– рассказала Инга журналистам.

Девушка стала настоящим героем для многих. Она пожертвовала собой ради чужого ребенка.

Источник: 1 Минута