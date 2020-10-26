Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:16
Просмотров: 159

Девушка с 600 татуировками по всему телу закрасила рисунки тональным кремом: результат не понравился любимому (ФОТО)

Девушка с 600 татуировками по всему телу закрасила рисунки тональным кремом: результат не понравился любимому (ФОТО)

Ее зовут Эмбер Люк, и за 10 лет она сделала 600 татуировок на своем теле, лице и даже на глазах. Чтобы вспомнить, как она выглядела раньше, 25-летняя девушка попросила подругу замаскировать ее рисунки на лице и шеи с помощью специального тонального средства.

Девушка с 600 татуировками по всему телу закрасила рисунки тональным кремом: результат не понравился любимому (ФОТО)

В результате девушка повеселила себя, ведь совсем не узнала свое отражение в зеркале. А ее парень сказал, что ему не понравился такой сюрприз.

Девушка с 600 татуировками по всему телу закрасила рисунки тональным кремом: результат не понравился любимому (ФОТО) Девушка с 600 татуировками по всему телу закрасила рисунки тональным кремом: результат не понравился любимому (ФОТО)

Кроме этого, Эмбер увлекается не только тату. Австралийка увеличила грудь, губы, сделала пирсинг и тоннели в ушах. «Красота» обошлась недешево. Только на татуировки девушка потратила 50 тысяч австралийских долларов.

Девушка с 600 татуировками по всему телу закрасила рисунки тональным кремом: результат не понравился любимому (ФОТО)

Девушка рассказала, что в подростковом возрасте страдала от депрессии. Она в шестнадцать лет так ненавидела себя, что не хотела выходить на улицу. А вот татуировки помогли ей справиться со стрессом.

Девушка с 600 татуировками по всему телу закрасила рисунки тональным кремом: результат не понравился любимому (ФОТО)
Так девушка выглядела раньше

К слову, психологи считают, что за подобными модификациями со своей внешностью стоит низкая самооценка, неприятия себя и нелюбовь к себе.

Источник: 1 Минута

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 