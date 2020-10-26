Девушка с 600 татуировками по всему телу закрасила рисунки тональным кремом: результат не понравился любимому (ФОТО)

Ее зовут Эмбер Люк, и за 10 лет она сделала 600 татуировок на своем теле, лице и даже на глазах. Чтобы вспомнить, как она выглядела раньше, 25-летняя девушка попросила подругу замаскировать ее рисунки на лице и шеи с помощью специального тонального средства.

В результате девушка повеселила себя, ведь совсем не узнала свое отражение в зеркале. А ее парень сказал, что ему не понравился такой сюрприз.

Кроме этого, Эмбер увлекается не только тату. Австралийка увеличила грудь, губы, сделала пирсинг и тоннели в ушах. «Красота» обошлась недешево. Только на татуировки девушка потратила 50 тысяч австралийских долларов.

Девушка рассказала, что в подростковом возрасте страдала от депрессии. Она в шестнадцать лет так ненавидела себя, что не хотела выходить на улицу. А вот татуировки помогли ей справиться со стрессом.

Так девушка выглядела раньше

К слову, психологи считают, что за подобными модификациями со своей внешностью стоит низкая самооценка, неприятия себя и нелюбовь к себе.

Источник: 1 Минута