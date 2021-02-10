Девушка с помощью косметики делает очень странные, но потрясающие вещи: не просто макияж (ФОТО)

Визажист-самоучка делает невероятные вещи с помощью косметики. 27-летняя Ники Хилл очень талантливая и креативная девушка. Британка делает не совсем обычный макияж. Даже и просто макияжем, если честно, это не назовешь.

Ники может превратиться почти в любого человека или персонажа. Она рисует на лице такие реалистичные иллюзии, что сложно отличить, где заканчивается "натуральность".

Девушка увлекается макияжем около 7 лет. Сначала она не знала, чем именно будет заниматься. Со временем поняла, что просто красить невест неинтересно. Тогда попробовала сделать необычный макияж и понеслось.

От некоторых ее работ в глазах даже двоится.

Если хотите "примерять" на себя лицо другого человека, тогда вам поможет Ники Хилл.

Девушка может сделать из вас даже известного политика. На днях визажист перевоплотилась в Дональда Трампа. Как вам результат?

Источник: 1 Минута