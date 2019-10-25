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Ди Каприо, Брэд Питт, Том Хэнкс и другие: киностудии выдвинули кандидатов на премию Оскар

Ди Каприо, Брэд Питт, Том Хэнкс и другие: киностудии выдвинули кандидатов на премию Оскар

Оскар считается главной и самой престижной церемонией награждения в области кино. Именно поэтому подготовка к следующей премии начинается сразу после завершения предыдущей. А, когда до проведения церемонии остается чуть больше, чем три месяца, известные киностудии начинают выдвигать своих кандидатов.

Феерическая церемония пройдет 9 февраля во кинотеатре Dolby. Традиционно, за несколько месяцев до проведения премии популярные киностудии называют имена своих актеров, которые по их мнению, могут стать лауреатами Оскара.

На сайте издания Indiewire сообщают, что студия Sony, а также киногигант Netflix определились со своими претендентами. В категориях "Лучший актер" и "Лучший актер второго плана" будут выдвинуты звезды фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт соответственно.

Бред Пітт і Леонардо Ді Капріо
Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо в фильме "Однажды в Голливуде" / IMDb 

Также Sony выдвинула Мэтью Риса и Тома Хэнкса, которые снимались в фильме "Прекрасный день по соседству".

Том Генкс і Меттью Ріс
Том Хэнкс и Мэттью Рис в фильме "Прекрасный день по соседству" / IMDb 

Стримингова компания Netflix номинировала на "Оскара" Джонатана Прайса и Энтони Хопкинса. Они исполнили роли в фильме "Два папы", первый из которых сыграл Франциска, а второй – Бенедикта.

Два папи фільм 2019
Кадр из фильма "Два папы" / IMDb

Киностудия A24 в претенденты на Оскар за главную мужскую роль выбрала Роберта Паттинсона, который сыграл в ленте "Маяк", а также его коллегу Уиллема Дефо, которому получила второстепенная роль.

Фільм
Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо в фильме"Маяк" / IMDb


Источник: 24tv.ua

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Темы: кино, Оскар

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