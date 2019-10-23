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Диетические творожно-яблочные оладьи: простой рецепт для завтрака
Оладьи из творога – отличная альтернатива сырникам. Они не менее вкусные, но гораздо проще готовятся.
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В творожное тесто можно добавлять разные фрукты: грушу, банан, клубнику, яблоки. Предлагаем вам простой рецепт творожных оладий с яблоками.
Творожно-яблочные оладьи: рецепт
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 159 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 300 г творога
- 2 яйца
- 3 ст.л. манной крупы
- 1-2 ст.л. муки
- 1-2 ст.л сахара
- 0,5 ч.л. соды
- Щепотка соли
- 1 яблоко
- Ваниль – по желанию
Способ приготовления:
- Яблоко натрите на крупной терке или нарежьте небольшими кубиками.
- Перемешайте в миске все остальные ингредиенты для теста, в конце добавьте яблоко, перемешайте.
- Поджарьте оладьи на сковороде с растительным маслом.
- Подавайте творожно-яблочные оладьи с медом, вареньем или со сметаной.
Секреты приготовления творожных оладий
- Выбирайте для приготовления оладий мягкий творог. Если вы купите обезжиренный, то и калорий будет меньше;
- Вы можете добавить в тесто щепотку молотой корицы, чтобы оттенить аромат яблок;
- Соду в рецепте можно заменить разрыхлителем. На указанное количество ингредиентов будет достаточно чайной ложки без горки.
Источник: www.segodnya.ua
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