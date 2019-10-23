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Диетические творожно-яблочные оладьи: простой рецепт для завтрака

Диетические творожно-яблочные оладьи: простой рецепт для завтрака

Оладьи из творога – отличная альтернатива сырникам. Они не менее вкусные, но гораздо проще готовятся.

Смотрите видео, как приготовить необычные розовые сырники:

В творожное тесто можно добавлять разные фрукты: грушу, банан, клубнику, яблоки. Предлагаем вам простой рецепт творожных оладий с яблоками.

Творожно-яблочные оладьи: рецепт

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 159 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 300 г творога
  • 2 яйца
  • 3 ст.л. манной крупы
  • 1-2 ст.л. муки
  • 1-2 ст.л сахара
  • 0,5 ч.л. соды
  • Щепотка соли
  • 1 яблоко
  • Ваниль – по желанию

Способ приготовления:

  1. Яблоко натрите на крупной терке или нарежьте небольшими кубиками.
  2. Перемешайте в миске все остальные ингредиенты для теста, в конце добавьте яблоко, перемешайте.
  3. Поджарьте оладьи на сковороде с растительным маслом.
  4. Подавайте творожно-яблочные оладьи с медом, вареньем или со сметаной.

Секреты приготовления творожных оладий

  • Выбирайте для приготовления оладий мягкий творог. Если вы купите обезжиренный, то и калорий будет меньше;
  • Вы можете добавить в тесто щепотку молотой корицы, чтобы оттенить аромат яблок;
  • Соду в рецепте можно заменить разрыхлителем. На указанное количество ингредиентов будет достаточно чайной ложки без горки.

Источник: www.segodnya.ua

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