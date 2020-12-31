Диетолог призывает людей не сидеть на диете в новом году и вместо этого рекомендует есть нормально

Диетолог Коллин Кристенсен написала в Instagram, чтобы предостеречь своих подписчиков от использования каких-либо ограничительных диет после Рождества, и вместо этого рекомендует есть нормально.

С приближением Нового года многие из нас будут вести более здоровый образ жизни.

После огромных ужинов из индейки и бутылок вина на Новый год нормально чувствовать себя немного вялым.

Но это не значит, что вы должны пробовать какие-то «сумасшедшие» детоксы во время праздничного сезона, сообщает Daily Star.

Коллин Кристенсен, американский диетолог, которая делится советами на своей странице @ no.food.rules в Instagram, рекомендует вместо этого питаться нормально, поскольку это намного эффективнее, чем ограничительная диета, которой вы не можете придерживаться.

Коллин сказала своим 168 000 подписчиков: "Если вам интересно, как вернуться на правильный путь своих привычек в еде, вот мой ответ: ешьте нормально".

Она добавила: "Вам не нужно делать сумасшедшие соки, чтобы вывести токсины от всех праздничных вкусностей, которые у вас есть. А) Они не яд и Б) у нас есть такие штуки, как печень, почки и другие органы, которые хорошо с этим справляются."

Если вы хотите есть чисто, мойте овощи, чтобы смыть грязь. Кроме того, ешьте нормально, и все будет хорошо! Ограничение еды только настроит вас для входа в порочный цикл ограничения и переедания.

Коллин призвала своих последователей быть добрыми к себе, вместо того чтобы чувствовать себя виноватым из-за выпивки и переедания на Новый год.

Она сказала: "Наслаждение праздничной едой не должно рассматриваться как неудача. Это должно рассматриваться как сказочная часть той жизни, в которой мы живем!"

Сбалансированная диета включает периоды переедания.

Если мы прислушиваемся к своему телу, нам не нужно будет контролировать его потребление.

Они довольно хороши и подают нам сигналы, чтобы в долгосрочной перспективе мы чувствовали себя великолепно. Это не правила в отношении еды, ребята!

С момента публикации пост Коллин набрал более 5500 лайков в Instagram, и многие пользователи хвалили ее советы в комментариях.

Один человек сказал: "Ага, да, да".

"Сохраните это прямо сейчас", - сказал другой.

А третий сказал: "Обожаю это! Так приятно слышать правду о еде, жизни и функциях тела".

Источник: 1 Минута