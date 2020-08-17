«Диеты не помогали»: Успенская раскрыла необычный способ похудения

Любовь Успенская в последние месяцы становится все краше. 66-летняя певица избавилась от морщин на лице и заметно постройнела. Но борьба с лишним весом далась королеве шансона непросто.

Локдаун сыграл с артисткой злую шутку: оказавшись запертой в четырех стенах, Любовь Залмановна ощутила «приход» лишних килограммов. Никакие диеты не помогали, но тут на помощь пришел подарок от одной из подруг.

Успенская воспользовалась тарелкой со специально разделенными зонами для пищи. По ее словам, это новый способ для похудения, который еще не успел стать популярным. Исполнительница заверила, что не рекламирует товар, а исключительно делится своим опытом.

«Девочки, помните — нет ничего вкуснее, чем ощущать себя худой», — обратилась к своим фанатам певица.

Стилисты образ Любовь Залмановны оценивают неоднозначно. По мнению экспертов моды, недавний выход певицы в свет стал просто ужасающим — 66-летняя звезда совершенно не соответствовала своему возрасту и предстала в нелепых нарядах.

Источник: radiokp.ru/

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