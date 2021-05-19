Дикие танцы в полумраке: Настя Каменских заинтриговала новым видео

"Жаркая летняя ночь. Приглушенный свет. Она. Танцует и с каждым движением все сильнее разжигает в Нем пламя страсти. Ее уверенность, раскованность, Ее наслаждение. Такая девушка пьянит сильнее, чем вино. И Он понимает, что уже никогда не сможет ее забыть. Красное вино",

Дата выпуска — 21 мая. Накануне Настя Каменских опубликовала видео — часть клипа на песню "Красное вино".

— подписала видео певица Настя Каменских.

https://www.instagram.com/p/CPD17rpDrn2/?utm_medium=copy_link

Вот что в комментариях написали фанаты NK:

Безумно жду

Класс!!

Круто!!

Отметим, Настя Каменских уже давно планировала выпустить новую песню. 2021 год для артистки в целом весьма продуктивный. Она часто выпускает композиции и клипы, которые мгновенно становятся хитами. Многочисленные поклонники звезды не устают писать положительные комментарии, чтобы высказать любовь и восхищение к своей кумирше.

Сама Настя Каменских недавно побывала в Мексике, где перезагрузилась, отдохнула и вдохновилась. Поэтому теперь и от нее, и от ее любимого мужа, рэпера Алексея Потапенко следует ожидать множество интересных фишек.

В частности, уже в 2021 году у Насти вышли песни "Девочки рулят", "Почуття", "Sei que vou melhorar", "Ма" и другие. Под песню "Девочки рулят" Каменских выпустила еще и линейку оверсайз одежды, а потом дополнительно выпустила влог-реалити, который снимали в Мексике. На Ютубе у Насти вы можете найти уже 10 серий.

Источник: 1 Минута