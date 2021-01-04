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Дима Монатик показал своих детей на дорогом заграничном курорте: на Новый год заработал и полетел отдыхать

Дима Монатик показал своих детей на дорогом заграничном курорте: на Новый год заработал и полетел отдыхать

Соответствующий снимок он опубликовал в Инстаграм-блоге. На фото сам артист и двое его сыновей стоят на лоджии или балконе, и смотрят вдаль, в океан.

Примечательно, что все они повернуты к фотографу спиной, поэтому лиц не видно.

Скорее всего, это новое фото, сделанное на заграничном курорте, на который Монатик отправился после затяжной подготовки к Новому году и корпоративов.

Монатик повез семью на недешевый курорт и похвастался свежими фото оттуда

"День, когда все остановилось.

Когда работают только сердца

и выгорает фиолетовый из под уставших век.

Привет тот, кто протер глаза, а оказалось — это не приснилось.

Привет, самый счастливый во Вселенной человек", — написал артист у себя на странице в Инстаграм.

Фанаты оставили много комментариев артисту, большинство из которых — комплименты.

Напомним, недавно Монатик устроил большой новогодний корпоратив. На шумное празднование в одном из заведений столицы команда Monatikа пришла в красных новогодних свитерах с принтами елок и Санта-Клаусов, пижамах и даже халатах с полотенцем на голове. Вечеринку стилизовали под третий студийный альбом Монатика "LOVE IT ритм" и новый хит "РитмоLOVE", поэтому везде красовались неоновые надписи "Ритм".

Музыкантов развлекали зажигательные танцовщицы, а подопечные Lida Lee и NiNO выполнили первые песни в дерзких концертных нарядах и в сопровождении балета. В шоу-программу вошел и выступление самого Монатика. К слову, жена артиста Ирина Демичева, которая работает в Monatik Corporation менеджером, также была на корпоративе.

Источник: 1 Минута

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