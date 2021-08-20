Disney предложил Эмме Стоун новый контракт

Последний фильм с участием актрисы провалился в прокате из-за политики корпорации.

Недавно вышедшая картина «Круэлла» от Disney с Эммой Стоун в главной роли пока не окупила свой бюджет, несмотря на крупную рекламную кампанию проекта в США.

При бюджете в 200 миллионов долларов фильм собрал лишь 220 миллионов в мировом прокате. Чтобы лента окупилась, сборы должны были превысить бюджет двукратно, но этого не произошло.

Несмотря на это, студия Disney уже думает над продолжением «Круэллы», чтобы попробовать закрыть «бюджетную дыру» таким образом. Недавно продюсеры вновь связались с Эммой Стоун, предложив ей работу.

Как утверждает издание Variety, в Disney решили сыграть на опережение. По слухам, звезда собиралась подавать в суд на корпорацию за то, что боссы выпустили фильм сразу в онлайн-кинотеатрах.

С подобным иском против Marvel ранее обратилась в суд Скарлетт Йоханссон, которая упустила часть потенциальной прибыли во время выхода «Черной Вдовы». Стоун планировала последовать ее примеру.

Источник: Новости Ю

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