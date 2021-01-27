Джамала бросила вызов Поляковой: платье в сетку, латекс и мини – самые яркие наряды певиц
Мы проследили за стилем украинской певицы и выяснили, что она стала настолько дерзкой и яркой, что во многом сможет составить конкуренцию даже супер блондинке Оле Поляковой, которая уже не первый год занимает почетное место самой стильной, женственной и яркой звезды украинского шоу бизнеса.
Джамала VS Оля Полякова
Здесь мы видим, что Джа в дерзой позе решила визуально сузить свою фигуру.
Джамала бросила вызов Оле Поляковой
Здесь Джамала разоделась так, что очевидно - метит на обложку какого-то популярного мужского журнала.
Джамала бросила вызов Оле Поляковой
Еще один яркий образ из этой же фотосессии.
Джамала бросила вызов Оле Поляковой
Помните, что Оля Полякова любит яркие и эпатажные наряды, а еще - пышные юбки? Так вот, Джамала решила и в этом ее обойти, обнажив свои плечи над сиренивым платьем с пышной юбкой.
Джамала бросила вызов Оле Поляковой
А это кадр с отпуска, где юбки Джамала променяла на брюки. Выглядит очень стильно, согласитесь?
Джамала бросила вызов Оле Поляковой
А вот здесь Джамала позирует в легендарной накидке-сеточке.
Джамала
Джамала
И одна из недавних фотосессий, где Джамала призналась - за последнее время набрала 10 килограммов, и теперь хотелось бы от них избавиться.
Но она все равно выглядит стройной!
Джамала в съемках фильма
Джамала
Джамала в последнее время стала более смелая и избирательная в своих нарядах. Она яркая и стильная, а фигуре не помешали даже роды.
А вот самые яркие наряды Оли Поляковой
Она, безусловно, более открытая, и не стесняется вообще никаких частей тела - короткие платья, обтягивающий латекс, прозрачные юбки.
Полякова в образе гламурной гонщицы
Оля Полякова
Оля Полякова
Оля Полякова
Источник: 1 Минута