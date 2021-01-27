Джамала бросила вызов Поляковой: платье в сетку, латекс и мини – самые яркие наряды певиц

Джамала VS Оля Полякова

Мы проследили за стилем украинской певицы и выяснили, что она стала настолько дерзкой и яркой, что во многом сможет составить конкуренцию даже супер блондинке Оле Поляковой, которая уже не первый год занимает почетное место самой стильной, женственной и яркой звезды украинского шоу бизнеса.

Здесь мы видим, что Джа в дерзой позе решила визуально сузить свою фигуру.

Джамала бросила вызов Оле Поляковой

Здесь Джамала разоделась так, что очевидно - метит на обложку какого-то популярного мужского журнала.

Джамала бросила вызов Оле Поляковой

Еще один яркий образ из этой же фотосессии.

Джамала бросила вызов Оле Поляковой

Помните, что Оля Полякова любит яркие и эпатажные наряды, а еще - пышные юбки? Так вот, Джамала решила и в этом ее обойти, обнажив свои плечи над сиренивым платьем с пышной юбкой.

Джамала бросила вызов Оле Поляковой

А это кадр с отпуска, где юбки Джамала променяла на брюки. Выглядит очень стильно, согласитесь?

Джамала бросила вызов Оле Поляковой

А вот здесь Джамала позирует в легендарной накидке-сеточке.

Джамала

Джамала

И одна из недавних фотосессий, где Джамала призналась - за последнее время набрала 10 килограммов, и теперь хотелось бы от них избавиться.

Но она все равно выглядит стройной!

Джамала в съемках фильма

Джамала

Джамала в последнее время стала более смелая и избирательная в своих нарядах. Она яркая и стильная, а фигуре не помешали даже роды.

А вот самые яркие наряды Оли Поляковой

Она, безусловно, более открытая, и не стесняется вообще никаких частей тела - короткие платья, обтягивающий латекс, прозрачные юбки.

Полякова в образе гламурной гонщицы

Оля Полякова

Оля Полякова

Оля Полякова

Источник: 1 Минута