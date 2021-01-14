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Джамала назвала свой реальный вес и заявила о начале похудения: “Начинаю борьбу с накопленной десяточкой”

Джамала назвала свой реальный вес и заявила о начале похудения: “Начинаю борьбу с накопленной десяточкой”

Конечно, роды и беременность — это огромный стресс для организма женщины. И сейчас, спустя полгода после родов, певица Джамала намерена привести себя в форму и сбросить лишние килограммы. Об этом она сообщила на своей странице в Инстаграм. Джамала опубликовала архивные фотографии, сделанные во время прогулки по пляжу. На снимках певица  предстала с короткими волосами и в бежевом платье-сетке, которое хорошо подчеркнуло стройною фигуру Джамалы.

По словам знаменитости, обнародованные снимки будут служить ей мотивацией для похудения. Ведь на них она находится в своем идеальном весе — 59 килограммов, а сейчас певица весит на 10 килограммов больше.

Просто оставлю эти фото здесь. Как мотивацию. Итак, начинаю борьбу с накопленной «десяточкой»! Если интересно, буду делиться с вами своими успехами и новыми правилами. Пусть мне везет», — написала Джамала.

Поклонники артистки поддержали ее в комментариях и отметили, что даже с лишними килограммами она выглядит хорошо. «Удачи! Но наша Джа хороша с любым весом», «Главное, что есть двое замечательных детей», «Вашему творчеству это не мешает», «О, актуальная тема для новоиспеченных мам, кормящих мам и просто мам», «Ты невероятная», — пишут пользователи Сети.

Напомним, Джамала вышла замуж в 2017 году. 27 марта 2018 года Джамала впервые стала мамой. В семье родился сын, которого назвали Эмир-Рахман. 19 июня 2020 года Джамала во второй раз стала мамой – родители назвали младшего сына Селим-Гирай.

Источник: 1 Минута

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