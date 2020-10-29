Джамала трогательно поздравила мужа Бекира с Днем рождения целой подборкой нежных фото

Информации о Сеит-Бекире Сулейманове крайне мало. Известно только, что он занимается бизнесом.

У Бекира есть собственное кафе в Киеве

Мужчина родом из Симферополя, он учился в Киевской Высшей Школе Экономике и Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко на физико-математическом факультете.

Бекир Сулейманов получает диплом

Кроме бизнесовых дел, Бекир Сулейманов активный правозащитник – он является активистом ГО “Крым SOS”, раньше принимал участие в Евромайдане.

Бекир Сулейманов – патриот Украины

Хобби у мужчины – спорт, особенно увлекается футболом.

Пара познакомилась на вечеринке друзей, а на первое свидание Бекир пригласил Джамалу в кино.

Первое свидание Бекира и Джамалы

Через три года певица похвасталась обручальным кольцом.

Джамала с колечком

А потом они сыграли веселую современную мусульманскую свадьбу.

Свадьба Бекира и Джамалы

А еще мы точно знаем, что Джамала его очень любит и считает лучшим мужем и отцом их двоим сыновьям – Эмир-Рахману и Селим-Гираю.

В день рождения любящая жена трогательно поздравила мужа и выставила много красивых фото.

Источник: 1 Минута