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Джамала трогательно поздравила мужа Бекира с Днем рождения целой подборкой нежных фото

Джамала трогательно поздравила мужа Бекира с Днем рождения целой подборкой нежных фото

Информации о Сеит-Бекире Сулейманове крайне мало. Известно только, что он занимается бизнесом.

Джамала трогательно поздравила мужа Бекира с Днем рождения целой подборкой нежных фото У Бекира есть собственное кафе в Киеве

Мужчина родом из Симферополя, он учился в Киевской Высшей Школе Экономике и Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко на физико-математическом факультете.

Джамала трогательно поздравила мужа Бекира с Днем рождения целой подборкой нежных фото Бекир Сулейманов получает диплом

Кроме бизнесовых дел, Бекир Сулейманов активный правозащитник – он является активистом ГО “Крым SOS”, раньше принимал участие в Евромайдане.

Джамала трогательно поздравила мужа Бекира с Днем рождения целой подборкой нежных фото Бекир Сулейманов – патриот Украины

Хобби у мужчины – спорт, особенно увлекается футболом.

Пара познакомилась на вечеринке друзей, а на первое свидание Бекир пригласил Джамалу в кино.

Джамала трогательно поздравила мужа Бекира с Днем рождения целой подборкой нежных фото Первое свидание Бекира и Джамалы

Через три года певица похвасталась обручальным кольцом.

Джамала трогательно поздравила мужа Бекира с Днем рождения целой подборкой нежных фото Джамала с колечком

А потом они сыграли веселую современную мусульманскую свадьбу.

Джамала трогательно поздравила мужа Бекира с Днем рождения целой подборкой нежных фото Свадьба Бекира и Джамалы

А еще мы точно знаем, что Джамала его очень любит и считает лучшим мужем и отцом их двоим сыновьям – Эмир-Рахману и Селим-Гираю.

В день рождения любящая жена трогательно поздравила мужа и выставила много красивых фото.

Джамала трогательно поздравила мужа Бекира с Днем рождения целой подборкой нежных фото

Джамала трогательно поздравила мужа Бекира с Днем рождения целой подборкой нежных фото Джамала трогательно поздравила мужа Бекира с Днем рождения целой подборкой нежных фото Джамала трогательно поздравила мужа Бекира с Днем рождения целой подборкой нежных фото Джамала трогательно поздравила мужа Бекира с Днем рождения целой подборкой нежных фото Джамала трогательно поздравила мужа Бекира с Днем рождения целой подборкой нежных фото Джамала трогательно поздравила мужа Бекира с Днем рождения целой подборкой нежных фото

 

Источник: 1 Минута

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