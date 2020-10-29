Джамала трогательно поздравила мужа Бекира с Днем рождения целой подборкой нежных фото
Информации о Сеит-Бекире Сулейманове крайне мало. Известно только, что он занимается бизнесом.
У Бекира есть собственное кафе в Киеве
Мужчина родом из Симферополя, он учился в Киевской Высшей Школе Экономике и Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко на физико-математическом факультете.
Бекир Сулейманов получает диплом
Кроме бизнесовых дел, Бекир Сулейманов активный правозащитник – он является активистом ГО “Крым SOS”, раньше принимал участие в Евромайдане.
Бекир Сулейманов – патриот Украины
Хобби у мужчины – спорт, особенно увлекается футболом.
Пара познакомилась на вечеринке друзей, а на первое свидание Бекир пригласил Джамалу в кино.
Первое свидание Бекира и Джамалы
Через три года певица похвасталась обручальным кольцом.
Джамала с колечком
А потом они сыграли веселую современную мусульманскую свадьбу.
Свадьба Бекира и Джамалы
А еще мы точно знаем, что Джамала его очень любит и считает лучшим мужем и отцом их двоим сыновьям – Эмир-Рахману и Селим-Гираю.
В день рождения любящая жена трогательно поздравила мужа и выставила много красивых фото.
Источник: 1 Минута