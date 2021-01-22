Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:45
Просмотров: 105

Джамала в роскошном белом наряде с вышивкой заинтриговала поклонников необычным мероприятием

Джамала в роскошном белом наряде с вышивкой заинтриговала поклонников необычным мероприятием

Крымско-татарская певица Джамала придерживается патриотических взглядов и ей тема объединения регионов страны как никому близка. Ведь события в Крыму вынудили ее с семьей покинуть родной полуостров и перебраться в Киев. Но певица надеется и уверена, что Крым обязательно вернется в состав Украины и она сможет поцеловать родную землю.

Ко Дню Соборности 2021 года Джамала поделилась ярким фото, на котором она в великолепном вышитом костюме белым по белому уверенно идет по улице.

Джамала в роскошном белом наряде с вышивкой заинтриговала поклонников необычным мероприятием Джамала

Фото артистка сопроводила пространным постом:

З Днем Соборності, друзі! З прекрасним святом нашої з вами єдності!
Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 