Джамала в роскошном белом наряде с вышивкой заинтриговала поклонников необычным мероприятием

Крымско-татарская певица Джамала придерживается патриотических взглядов и ей тема объединения регионов страны как никому близка. Ведь события в Крыму вынудили ее с семьей покинуть родной полуостров и перебраться в Киев. Но певица надеется и уверена, что Крым обязательно вернется в состав Украины и она сможет поцеловать родную землю.

Ко Дню Соборности 2021 года Джамала поделилась ярким фото, на котором она в великолепном вышитом костюме белым по белому уверенно идет по улице.

Джамала

Фото артистка сопроводила пространным постом:

З Днем Соборності, друзі! З прекрасним святом нашої з вами єдності!