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Джастин Бибер отреагировал на обвинения в сексуальном домогательстве

Джастин Бибер отреагировал на обвинения в сексуальном домогательстве

Известный канадский певец Джастин Бибер прокомментировал обвинения в его сторону в сексуальных домогательствах. Отметим, что на днях женщина с ником Daniel с анонимного аккаунта в Twitter заявила, что стала жертвой домогательств певца 9 марта 2014 года. После скандального заявления пользователь удалила аккаунт.

Джастин почти сразу ответил на обвинения в своем аккаунте в Twitter. В 2014 году он действительно был в Остине на концерте, но в отеле Four Seasons не появлялся. Тогда он проводил время со своей бывшей возлюбленной – известной певицей Селеной Гомес.

"За последние 24 часа в Twitter появился новый пост с историей, как я стал участником изнасилования 9 марта 2014 года в Остине, штат Техас, в отеле Four Seasons. Я хочу внести ясность. В этой истории нет ни капли правды. На самом деле я никогда не был там. Я был со своей бывшей девушкой Селеной Гомес", – пояснил исполнитель.

Напомним, что по словам женщины с ником Daniel, она познакомилась с Бибером в баре Остина (штат Техас). Потом ей с друзьями предложили пойти с певцом в отель Four Seasons: "Друг Бибера привел моих приятелей в комнату, а меня в другую... Джастин уговорил меня никому ничего не рассказывать, иначе у меня могут быть проблемы с законом... Потом он предложил мне лечь с ним на кровать и попытался поцеловать меня".

Сразу же за этой женщиной к обвинениям присоединилась еще одна девушка Kadi, которая также сообщила о домогательствах Бибера в 2015 году.

Джастин Бибер отреагировал на обвинения в сексуальном домогательстве

"Я верю Даниэль. Я тоже была жертвой сексуальной агрессии Джастина Бибера", – написала Kadi в Twitter.

 

Источник: www.segodnya.ua/

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Темы: шоубизнес

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