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Джеймс Бонд напугал сильно постаревшим видом: фанаты не узнали актера

Джеймс Бонд напугал сильно постаревшим видом: фанаты не узнали актера

Британский актер Дэниел Крэйг, который стал известен благодаря своей роли Джеймса Бонда, напугал фанатов изменившимся внешним видом

В сентябре у актера и его жены родился ребенок. И, похоже, обязанности отца сильно измотали Крэйга, ведь времени на уход за собой у него просто не осталось.

Дело в том, что на днях в сети появились фотографии, на которых «Джеймса Бонда» просто не узнать. Мужчина находился в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Сам он держал ребенка на руках и готовился к посадке на рейс, пишет Сlutch.

Мужчина старался не показываться перед окружающими и держал голову постоянно опущенной, однако внимательным папарацци все равно удалось подловить момент и сделать заветные фото.

Джеймс Бонд напугал сильно постаревшим видом: фанаты не узнали актера

Увидев снимки изменившейся звезды некоторые поклонники Дэниела Крейга были шокированы, ведь их кумир выглядел очень старо и неопрятно. Некоторые пользователи сети даже заявили, что вне зависимости от обстоятельств в публичных местах знаменитостям следует выглядеть безупречно и всегда следить за своим внешним видом.

«Я не понимаю, что это такое вообще? Куда делся сексуальный и неотразимый Джеймс Бонд? На фотографии я вижу только престарелого дедушку, который собирается на семейный отдых с молодой любовницей. Это же как надо не следить за собой, позор!», «Я не понимаю, Дэн действительно думал, что эта кепочка сделает его невидимым? Такая глупая и одновременно смешная ситуация. Если ты знаешь, что выйдешь в люди, будь добр выглядеть подобающе. Ты ведь кумир для миллионов, в конце концов!», «Еще пару лет назад я упрекала своего мужа, что он не выглядит, как Джеймс Бонд. Теперь, пожалуй, стоит его поблагодарить за это. Как он изменился, ужас» – заявили пользователи, не скрывая своего негодования по поводу увиденного.

Джеймс Бонд напугал сильно постаревшим видом: фанаты не узнали актера

При этом фанаты отметили, что мужчина не должен выглядеть постоянно как идеал. Достаточно хотя бы просто следить за собой. Логично, что мужчина устает и уже не может так много времени уделять самому себе – у него маленькая дочь.

Некоторые поклонники также заявили, что внешний вид мужчины – это его личное дело и он не обязан постоянно красоваться в каких-то замысловатых нарядах перед публикой. Также фаны, точнее, некоторая их часть, попыталась оправдать звезду, поскольку многие из нас тоже выходят в магазин или даже едут в путешествие в гораздо менее опрятном виде, чем знаменитость.

 

Источник: politeka.net

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