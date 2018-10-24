Джеймс Бонд напугал сильно постаревшим видом: фанаты не узнали актера

Британский актер Дэниел Крэйг, который стал известен благодаря своей роли Джеймса Бонда, напугал фанатов изменившимся внешним видом

В сентябре у актера и его жены родился ребенок. И, похоже, обязанности отца сильно измотали Крэйга, ведь времени на уход за собой у него просто не осталось.

Дело в том, что на днях в сети появились фотографии, на которых «Джеймса Бонда» просто не узнать. Мужчина находился в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Сам он держал ребенка на руках и готовился к посадке на рейс, пишет Сlutch.

Мужчина старался не показываться перед окружающими и держал голову постоянно опущенной, однако внимательным папарацци все равно удалось подловить момент и сделать заветные фото.

Увидев снимки изменившейся звезды некоторые поклонники Дэниела Крейга были шокированы, ведь их кумир выглядел очень старо и неопрятно. Некоторые пользователи сети даже заявили, что вне зависимости от обстоятельств в публичных местах знаменитостям следует выглядеть безупречно и всегда следить за своим внешним видом.

«Я не понимаю, что это такое вообще? Куда делся сексуальный и неотразимый Джеймс Бонд? На фотографии я вижу только престарелого дедушку, который собирается на семейный отдых с молодой любовницей. Это же как надо не следить за собой, позор!», «Я не понимаю, Дэн действительно думал, что эта кепочка сделает его невидимым? Такая глупая и одновременно смешная ситуация. Если ты знаешь, что выйдешь в люди, будь добр выглядеть подобающе. Ты ведь кумир для миллионов, в конце концов!», «Еще пару лет назад я упрекала своего мужа, что он не выглядит, как Джеймс Бонд. Теперь, пожалуй, стоит его поблагодарить за это. Как он изменился, ужас» – заявили пользователи, не скрывая своего негодования по поводу увиденного.

При этом фанаты отметили, что мужчина не должен выглядеть постоянно как идеал. Достаточно хотя бы просто следить за собой. Логично, что мужчина устает и уже не может так много времени уделять самому себе – у него маленькая дочь.

Некоторые поклонники также заявили, что внешний вид мужчины – это его личное дело и он не обязан постоянно красоваться в каких-то замысловатых нарядах перед публикой. Также фаны, точнее, некоторая их часть, попыталась оправдать звезду, поскольку многие из нас тоже выходят в магазин или даже едут в путешествие в гораздо менее опрятном виде, чем знаменитость.

Источник: politeka.net

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