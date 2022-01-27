Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:01
Просмотров: 77

Джейсон Момоа после расставания с Лизой Боне переселился в автофургон за $750 тысяч

Джейсон Момоа после расставания с Лизой Боне переселился в автофургон за $750 тысяч

Автомобиль, изготовленный на заказ, стоит во дворе приятеля актера.

42-летний актер Джейсон Момоа, больше всего известный зрителям по супергеройскому фильму "Аквамен", расставшись с женой Лизой Боне после 16 лет отношений, похоже, сменил и место жительства, сообщает The Mirror.

Сейчас он обитает в фургоне Ford RV, припаркованном во дворе приятеля. Правда, как отмечают СМИ, это автофургон – далеко не такой простой. Изготовленный на заказ EarthRoamer XV-LTi 026 стоит около $750 тысяч, и актер так любит его, что даже приехал в нем на премьеру "Аквамена" в 2018 году.

Вот так выглядит автофургон, в похожем на который сейчас живет актер

Папарацци сняли Момоа, когда он выходил из фургона. Знаменитый актер выглядел растрепанным, а на его пальце больше не было обручального кольца. Джейсон надел рваную футболку и такие же джинсы и очки с темной оправой.

Джейсон МомоаДжейсон Момоа после расставания с Лизой Боне переселился в автофургон за $750 тысяч

Джейсон Момоа живет в фургоне, припаркованном во дворе своего приятеля

Фото: The Mirror

Джейсон и Лиза впервые встретились в джаз-клубе еще в 2005 году – незадолго до того, как Момоа приобрел мировую известность благодаря своей роли кхала Дрого в "Игре престолов". Уже через два года у них родилась дочь Лола, а еще год спустя на свет появился сын Накоа-Вольф. Джейсон также является отчимом дочери Лизы, Зои Кравиц, родной отец которой – легендарный музыкант Ленни Кравиц.

Несмотря на то, что Лизу всегда называли женой Джейсона, узами брака они связали себя только в 2017-м. Пара обменялась клятвами в своем доме в Топанге, штат Калифорния.

В январе 2022 года одна из самых красивых семей Голливуда заявила о своем расставании. Позже СМИ назвали наиболее реальные причины разрыва. По словам инсайдером. Джейсон и Лиза имели очень разные темпераменты. Если актер любил шумные компании и вечеринки, то Лиза предпочитала проводить время в тишине и с книгой.

Второй причиной называют расстояние, поскольку из-за съемок Джейсон очень часто отсутствовал дома.

Источник: focus.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: шоубизнес

Читайте ещё:

От эмоций расплакалась, – Злата Огневич отреагировала на задержание преследователя
Сегодня 10:46    94
Переслідувача Злати Огнєвіч, який погрожував їй вбивством, затримали у Києві
25.01.2022 17:50    321
Перестала со мной общаться, – Тоня Матвиенко рассказала, о сложных отношения с дочерью
24.01.2022 16:01    434
Канье Уэст официально представил новую девушку
24.01.2022 15:15    244
Группа "Тартак" распалась без Положинского
20.01.2022 17:10    372
Регина Тодоренко о разводе с Владом Топаловым: "Как раньше, уже не будет"
19.01.2022 15:33    615
Андрей Макаревич подтвердил, что станет отцом в четвертый раз
19.01.2022 15:13    457
Олена Кравець здійснила рідкісний вихід з 18-річною донькою
19.01.2022 10:03    557
Іраклі Макацарія підкорив романтичним фото з коханою: дівчина позувала без макіяжу
17.01.2022 10:50    465
"Хвойда-тур": Игорь Кондратюк резко высказался о концертах Ани Лорак в Украине
14.01.2022 10:45    674
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 