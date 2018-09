Дженніфер Лопес впала під час свого виступу: курйозне відео

Американська співачка Дженніфер Лопес відзначилась курйозною ситуацією під час концерту. Зірка впала просто посеред сцени.

Сталось це під час грандіозного концерту в Лас-Вегасі. 49-річна Дженніфер Лопес виконувала запальну пісню "Dance Again" та вирішила привітатись зі своїми прихильниками. Однак біля краю сцени зірка раптово впала, що виглядає дуже курьозно на відео.

Варто зазначити, що Дженніфер Лопес довела що може впоратись з будь-якою ситуацією. Вона хутко підвелась на ноги та продовжила свій феєричний виступ. Ба більше, Джей Ло не зупинила пісню ні на секунду, вчасно заспівавши навіть під час падіння.

Ось як переживати падіння професійно – написав один з користувачів мережі під відео.

Хто така Дженніфер Лопес?Артистка, яка почала свою кар'єру як танцівниця в кіно. Одні з найвідоміших робіт артистки – це мелодрама "Давайте потанцюємо" з Річардом Гіром та трилер "Клітка". Але світову популярність Дженніфер Лопес принесла музика. У 1999 році Дженніфер видала свій перший сингл "If You Had My Love", який одразу став хітом. Ім'я зірки опинилося на верхніх щаблях хіт-парадів.

Источник: https://24tv.ua/shoubiz_tag1129

Новости портала «Весь Харьков»