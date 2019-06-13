Дженнифер Энистон едва не погибла: что произошло?

Голливудская актриса Дженнифер Энистон, которой приписывали роман с экс-супругом Брэдом Питтом и якобы то, что она получила дорогой подарок от него, сделала неожиданное признание. Оказывается, совсем недавно звезда сериала "Друзья" едва не погибла в авиакатастрофе.

Об одном из самых страшных моментов в ее жизни Дженнифер Энистон рассказала во время популярного американского телешоу под названием "Шоу Эллен ДеДженерес". Во время перелета из Лос-Анджелеса в Мексику у воздушного судна возникли технические неполадки.

Пилот самолета предупредил пассажиров о проблемах на борту, и в этот момент у людей началась паника, они доставали свои телефоны, чтобы связаться с близкими.

"То, что произошло во время полета, было ужасно", – прокомментировала звезда.

Экипаж был вынужден развернуть лайнер и вернуться в Калифорнию. Во время аварийной посадки заднее колесо взорвалось. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, но Дженнифер не на шутку испугалась.

Источник: www.segodnya.ua

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