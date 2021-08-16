Дженнифер Лопес отписалась от своего бывшего жениха в Instagram и удалила все фото с ним

После расставания Джей Ло и Алекс заявили, что остались в дружеских отношениях. Но теперь фанаты певицы заметили, что она удалила из профиля все совместные фото с Родригесом

Судя по всему, Дженнифер Лопес точно не хочет больше видеть Алекса Родригеса в своей жизни. После того как артистка начала встречаться с Беном Аффлеком, с ее страницы в Instagram пропали фотографии с бывшим женихом, сообщает Сегодня.

Среди прочих кадров был тот, на котором Джей Ло и Родригес запечатлены вместе на инаугурации президента Байдена, пишет Page Six.

И пока Лопес отписывалась от Родригеса, он танцевал с тремя женщинами в ночном клубе Лас-Вегаса, передает издание.

А в прошлом месяце Алекс был замечен спускающимся по горке с яхты во время отпуска в Сен-Тропе вместе с несколькими девушками в бикини.

Но у Дженнифер Лопес идиллия – она то и дело попадает в объективы папарацци вместе с Беном Аффлеком. Влюбленные отдыхают вместе и не стесняются проявлять свои чувства на публике.

Что известно о камбэке Беннифер

Лопес и Аффлек начали встречаться в июле 2002 года и обручились в ноябре. В сентябре 2003-го за несколько дней до свадьбы пара рассталась.

В этом году Дженнифер Лопес отменила свадьбу с бейсболистом Алексом Родригесом. После их разрыва появились первые слухи о воссоединении Дженнифер с Беном Аффлеком. Тогда же эксов стали часто видеть вместе на прогулках, а после Бен и Джей Ло вдвоем проводили время на отдыхе.

Свой 52-й день рождения Лопес отметила вместе с Аффлеком, официально подтвердив их роман.

Источник: u-news.com.ua/

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