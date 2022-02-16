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Дженнифер Лопес рассказала о своем грандиозном свадебном платье

Дженнифер Лопес рассказала о своем грандиозном свадебном платье

Речь идет о платье из ее новой романтичной комедии "Выходи за меня" (Marry Me)

В прокат уже вышел новый фильм Дженнифер Лопес "Выходи за меня", или "Первый встречный". В нем певица играет саму себя – известную исполнительницу Кэт Вальдес, которая после измены любимого, прямо на сцене заключает брак с первым встречным. И платье для этой сцены, как рассказала Джей Ло – было грандиозным, пишет Variety.

Оно весило около сорока килограмм, рассказывает художник по костюмам Кэролайн Дункан. Целью было показать на экране свадебный наряд в стиле классического гламура. Платье из свадебной коллекции Зухаира Мурада цвета розового золота состояло из девяти слоев шелковой тафты, натянутой на каркас из конского волоса и тюля.

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Дженнифер Лопес в фильме "Выходи за меня"

Фото: Universal Pictures

Платье без бретелек было расшито металлическими нитями и кристаллами и было настолько объемным, что его на певицу надевали пять человек. Сидеть в нем было нелегко, как и передвигаться, но Дункан отметила, что громоздкое платье должно было стать метафорой события, которое должно было стать самым счастливым в жизни главной героини, но в итоге она была вынуждена выйти замуж за первого встречного, который держал на концерте табличку "Выходи за меня".

Трейлер фильма Marry Me

"Вы видите ее в спальне одну в ее брачную ночь и она будто заперта в этом вызывающем клаустрофобию платье. Это самый грустный момент в фильме", — рассказала Кэролайн Дункан.

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Режиссер Кэт Койро и Дженнифер Лопес

Фото: Universal Pictures

А одевая Джей Ло для других сцен в фильме, Дункан делала ставку на вневременный голливудский гламур. Чтобы показать мир поп-звезд Дункан использовал высококачественные вещи от Versace, Neiman Marcus, Bergdorf Goodman и Net-a-Porter. Но одевала Лопес и в обычные, "уличные" бренды.

Хотя Лопес является послом бренда Guess, но в фильме она свои собственные вещи не надевала.

Источник: focus.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: кино

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