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Дженнифер Лопес выходит замуж: фото

Дженнифер Лопес выходит замуж: фото

Личная жизнь американской певицы, актрисы, модельера и продюсера Дженнифер Лопес всегда была интересна ее поклонникам. Тем более, что после одного не совсем удачного брака и длительных «разборок» с экс-супругом, ее окружали многие мужчины. Но последний – особый случай. «Звезда» засветила в соцсетях огромное бриллиантовое кольцо. А ей уже 49... Между прочим, видео, на котором можно рассмотреть украшение во всей красе, опубликовал бойфренд. Лопес не скрывала, что с марта 2017-го встречается с бейсболистом Алексом Родригесом (43 года). Похоже, Дженн решилась на новый этап.

Пара находилась на бейсбольной игре на стадионе Фенуэй-парк. Алекс как бы в шутку попросил возлюбленную повторить движение, которое совершил тренер. Лопес просьбувыполнила и как бы невзначай похвасталась кольцом.

Источник: http://real-vin.com

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