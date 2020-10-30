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30.10.2020 21:22
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Джерри Хейл подстриглась налысо, потому что не выполнила условия спора с поклонниками

Джерри Хейл подстриглась налысо, потому что не выполнила условия спора с поклонниками

До конца месяца она обязуется похудеть на три килограмма. А если нет — то побреется налысо. Учитывая то, что она побрилась, можно догадаться, что и не похудела. Как была 50 кг, так и осталась. А до ожидаемых 47 кг придется еще поработать.

Поклонники были не просто удивлены, а шокированы такой выходке молодой певицы

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