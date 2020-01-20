Джиллиан Андерсон – о втором сезоне сериала "Половое воспитание", детях и менопаузе

17 января на Netflix вышел второй сезон блестящего комедийного сериала "Половое воспитание". Актриса Джиллиан Андерсон сыграла сексолога Джин Милборн и рассказала британскому Vogue о том, как блокирует своих младших детей в Instagram и о секс-письмах, которые пишут ей подростки – поклонники сериала.

Джилиан Андерсон – легенда телевидения. Сыграв 25 лет назад Дану Скалли в "Секретных материалах", актриса получила целую армию преданных поклонников по всему миру. А кроме них и "Золотой Глобус", "Эмми", 2 премии SAG и безграничное признание в киноиндустрии. В 2019 году Андерсон исполнилось 50 лет – и отметила она это особым образом: сыграла невротического секс-терапевта Доктора Джин Мильберн в комедийной драме "Половое воспитание".

Сюжетная линия сериала построена вокруг сына Милберн – Отиса (Аса Баттерфилда), которого смущает сексуальная открытость его матери. Тем не менее, это все же оказывается полезным, когда Отис решает создать консультационный центр по вопросам секса на базе школы. Помогает ему с этой затеей подруга Мейв, в которую парень влюблен. Раскрывая самые разные темы: от мастурбации до абортов и гомофобии, сериал очаровал зрителей по всему миру. В новом сезоне школьная и семейная жизнь Отиса столкнутся в тот момент, когда Джин выступит на собрании. Именно после него все кардинально изменится.

Какой будет Джин во втором сезоне?

У меня определено было больше "пространства" в этом сезоне. Что мне нравится в Джин, так это то, что она совершенно бесстыдна, когда речь идет об интиме. Совершенно, кроме тех случаев, когда у нее самой есть близкие отношения с потенциальным партнером. А так – у нее нет никаких границ, она несдержана и часто бывает совершенно бестактна. При этом Джин полна противоречий. Она секс-терапевт и психолог, но роется в комоде своего родного сына, представьте! Другая тема, которую я хотела бы лучше раскрыть – то, что происходит с женщинами, когда они стареют. Есть такая вероятность, что вы станете более рассеянными и эксцентричными, да и момент менопаузы дает о себе знать.

Из трейлера мы знаем, что Джин произносит речь в школе Отиса. Как он к этому относится?

Это унизительно для него. Даже сама мысль о том, что его мать будет в кампусе, да еще и говорить с одноклассниками о сексе, просто разрушительна для парня. Собрание – первый случай в истории этого сериала, когда мы, аудитория, будем так же смущены поведением Джин, как и Отис. Я немного волновалась о том, как это скажется на персонаже. Но в сущности, все вышло здорово. Она тот персонаж, который показывает весь спектр человеческих слабостей, что абсолютно восхитительно. Она не идеальна.

Сериал очень точно отражает наше время. Как вы считаете, почему первый сезон оказался таким успешным?

Раньше ничего подобного не было. Шоу позволило говорить о тех вещах, которых люди раньше стыдились. Все показанное в сериале – часть нашей повседневной жизни, но люди упорно делают вид, что этих вещей и тем просто не существует. "Половое воспитание" выносит все это на обсуждение широкой публике. Я не ханжа, но при некоторых сценах и сама съеживаюсь немного. Это возмутительно, а потому и прекрасно.

Сериал вызвал кучу откровенных разговоров. Фаны говорили с вами когда-нибудь об интимных вещах?

Не то чтобы, но однажды я пошла на один ужин, где пьяный мужчина хотел обсудить со мной мастурбацию подростков. [Смеется] И я тогда подумала про себя "Парень, я же не эксперт!" Но это один из редких случаев.

Фанатам нравятся ваши теги #YoniofhteDayи «PenisoftheDayв Instagam. Когда вы начали их постить?

Во время первого сезона шоу – в доме Джин было очень много вещей, которые выглядели как пенисы и йони. Я сделала много фотографий и мой помощник по соцсетям сказала тогда: "Думаю, тебя могут забанить". Конечно, никто из нас не был уверен, что посты с картинками пенисов не повлекут за собой неприятных последствий, но пока что все окей. Теперь люди присылают мне в директ все, что напоминает им пенисы или йони – растения, например. Иногда запечатлеть их сложно: например, если вы в такси едете по Лондону и заметили что-то по пути. Я еще не дошла до того момента, когда скажу: "Остановите такси, мне нужно срочно сделать фото!" Но думаю, что скоро смогу.

Джин бы одобрила. А ваши дети следят за вашим Instagramили, может быть, смотрят сериал?

Младших детей на своем профиле я заблокировала. Когда "Половое воспитание" закончится, возможно, я разблокирую их. Одному из них 11, второму 13, и я уверена, что они пока не видели сериал. Ну даже если и видели, мне не говорили. Учитывая тот момент, что скоро начнется новый сезон, который их сверстники точно будут обсуждать – я не могу быть так уверена. Кто знает.

Как вы думаете, заставляет ли тот факт, что Джин сексуально уверенная взрослая женщина, некоторых людей чувствовать себя дискомфортно?

Такое возможно. Похожий опыт у меня был во время работы над TheFall. В первый же день моя героиня подцепила офицера полиции, который был младше ее. Все сочли это смелым и шокирующим. Люди продолжали обсуждать этот момент, даже когда вышел уже третий сезон. И меня тогда удивило то, что зрителей шокировал такой простой момент: 50-летняя женщина оказалась достаточно смелой, чтобы пригласить молодого человека – или шокировал тот факт, что она все еще занимается сексом?..

Голливуд часто грешит "списанием" женщин после достижения определенного возраста. Как вам кажется: что-то меняется?

На телевидении меняется. За последние лет 15 были отличные предложения для женщин за 40. Среди них, например, сериал "Большая Маленькая Ложь". А вот где все осталось так как было – это кино. Очень редко можно увидеть картину, где главной актрисе больше сорока. А если вы и увидите такую, скорее всего, это независимый проект.

Почему разница между телевидением и киноиндустрией так велика?

Я не знаю точно. Но думаю, что снивелировать ее может пара фильмов. Когда "Подружка невесты" стала успешной, все сказали: "Ой, а ведь фильм под женским руководством может быть прибыльным". Это привело, например, к феминистической версии фильма "Охотники за приведениями". Чтобы другие студии следователи примеру, нужно сначала доказать, что люди будут покупать билеты на фильм. Нужно показать, что конкретный жанр может быть успешен. Была вот у нас "Чудо-женщина", а теперь есть и другие фильмы Marvel с классными женскими персонажами.

Источник: vogue.ua/

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