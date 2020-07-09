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Джонни Депп рассказал, что давал марихуану своей 13-летней дочери Лили-Роуз

Джонни Депп рассказал, что давал марихуану своей 13-летней дочери Лили-Роуз

Джонни Депп рассказал, как дал попробовать марихуану своей дочери Лили-Роуз, когда ей было всего 13 лет. Такое признание актер сделал в суде во вторник. В Лондоне начался судебный процесс между экс-супругами, 57-летним Джонни Деппом и 34-летней Эмбер Херд. Актер фильма «Пираты Карибского моря» подал иск против бывшей жены, обвинив ее в клевете.

В рамках заседания Деппу пришлось поделиться подробностями личной жизни. В частности, он рассказал о дочери от Ванессы Паради (с актрисой он прожил вместе 18 лет). Он решил дать Лили-Роуз попробовать наркотики, потому что хотел уберечь ее, показав, как они действуют. По его словам, он сделал это как ответственный родитель.

У самого Деппа была пагубная тяга к запрещенным препаратам. Он признался, что употреблял все известные наркотики. Рассказывая о своем темном прошлом, актер вспомнил, как впервые принял один из психотропных препаратов своей матери в подростковом возрасте.

Моя мама как-то попросила меня принести ей психотропные таблетки, я взял одну и понял, что для меня это единственный способ снять боль,— заявил он.

Я всегда интересовался культурой и многими писателями, включая Джеффри Чосера, который был опиумным наркоманом, и Томаса де Квинси, автора «Исповеди англичанина, употреблявшего опиум»,— сказал Депп.

Он добавил, что Хантер С. Томпсон, который умер в 2005 году, был его кумиром. Актер также выразил благодарность Элтону Джону за то, что тот помог ему начать вести трезвый образ жизни. Джонни признался, что постоянно принимал запрещенные препараты во время семейной жизни с Ванессой Паради. Они расстались в 2012 году, после того как Джонни влюбился в свою партнершу по фильму «Ромовый дневник» Эмбер Херд.
Источник:  Новости Ю

 

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Темы: шоубизнес

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