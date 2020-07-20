Джонни Деппу удалось уличить Эмбер Херд во лжи в зале суда

Хотя в самом начале судебного процесса Джонни Деппа против Эмбер Херд, которую он обвиняет в клевете, казалось, что ни одному из супругов не удастся однозначно доказать свою правоту, теперь начинает казаться, что больше шансов на победу все же есть у Деппа. Об этом заговорили после того, как Джонни удалось представить двух свидетелей, опровергших утверждения Эмбер.

Речь идет о бывшем телохранителе актера Малколме Конноли, который дал свои показания под присягой. Он заявил, что Депп якобы лично сообщил ему, что Эмбер (которая утверждала ранее, будто Депп сам нанес себе травму в пьяном виде осколком стекла) на самом деле «отсекла ему палец». Более того, Конноли поклялся, что Депп ни разу при нем не обижал физически свою жену. И что если бы такое произошло, он не стал бы это терпеть, а заявил бы на него в полицию. «Я никогда не смирился бы с тем, что мужчина бьет женщину. И мне было бы тогда все равно, будь это хоть мой босс, хоть сам президент…» — заявил Малкольм.

С опровержением слов Херд выступила и другая свидетельница. Ею оказалась Саманта Макмиллен, стилист по профессии, которая раньше дружила с Эмбер. Макмиллен сообщила, что она виделась с Херд на следующий день после того, как та заявила, будто Джонни в пылу пьяной ссоры ударил ее головой в лицо. Как рассказала Эмбер, в результате у нее появился синяк под глазом, был разбит нос и рассечена губа. Однако свидетельница заявила, что при встрече с Херд, состоявшейся при дневном свете, он не увидела на лице Херд никаких повреждений. А ведь на актрисе в тот день не было косметики…

Более того, Макмиллен утверждает, что она встречалась с Эмбер и на следующий день после другого инцидента — того самого, после которого Херд подала на развод с Деппом. Тогда Эмбер заявила, будто Джонни с силой швырнул ей в лицо мобильный телефон. Однако, как свидетельствует Макмиллен, в последовавшее за инцидентом утро, когда Саманта пришла в дом Херд, актриса плакала, однако ни синяков, ни ссадин она на ее лице не увидела… Так что пока обстоятельства складываются не в пользу Эмбер. Впрочем, на следующий день показания предстоит давать самой Эмбер и ее свидетелям. Так что неизвестно, какие еще откровения предстоит услышать публике.

Источник: Новости Ю

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