Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:19
Просмотров: 88

Джулія Робертс здійснила мрію фаната, який перетнув заради неї океан

Джулія Робертс здійснила мрію фаната, який перетнув заради неї океан

Зараз в Торонто проходить один з головних кінофестивалів Канади, на який злетілася незліченна кількість знаменитостей. І не тільки їх. Звичайних людей, які мріють познайомитися з кумиром і першими побачити його новий фільм, теж предостатньо. Серед останніх – блогер Кенні Сантана, який прилетів з Індонезії спеціально для зустрічі з Джулією Робертс.

Коли на конференції, присвяченій новому серіалу Homecoming, в якому знімається актриса, настав час запитань від глядачів, мікрофон дали Кенні. Тоді ж він розповів про свою подорож з Індонезії в Канаду і додав, що чекав моменту зустрічі з Робертс цілих 28 років.

Актриса не змогла залишити це без уваги і запросила хлопця на сцену. Джулія представила Кенні глядачам і зробила з ним кілька спільних фотографій. Також вона підписала футболку Сантани: для зустрічі з кумиром він вибрав майку благодійної марки Be Love, яку підтримує Джулія.

“Я навіть не міг мріяти про таке!”– поділився враженнями Кенні з Global News. Він також зазначив, що Робертс зробила все, щоб він відчував себе поряд з нею комфортно.

Джулія Робертс здійснила мрію фаната, який перетнув заради неї океан

Джерело: Діалоги

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 