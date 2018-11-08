Джулія Робертс здійснила мрію фаната, який перетнув заради неї океан

Зараз в Торонто проходить один з головних кінофестивалів Канади, на який злетілася незліченна кількість знаменитостей. І не тільки їх. Звичайних людей, які мріють познайомитися з кумиром і першими побачити його новий фільм, теж предостатньо. Серед останніх – блогер Кенні Сантана, який прилетів з Індонезії спеціально для зустрічі з Джулією Робертс.

Коли на конференції, присвяченій новому серіалу Homecoming, в якому знімається актриса, настав час запитань від глядачів, мікрофон дали Кенні. Тоді ж він розповів про свою подорож з Індонезії в Канаду і додав, що чекав моменту зустрічі з Робертс цілих 28 років.

Актриса не змогла залишити це без уваги і запросила хлопця на сцену. Джулія представила Кенні глядачам і зробила з ним кілька спільних фотографій. Також вона підписала футболку Сантани: для зустрічі з кумиром він вибрав майку благодійної марки Be Love, яку підтримує Джулія.

“Я навіть не міг мріяти про таке!”– поділився враженнями Кенні з Global News. Він також зазначив, що Робертс зробила все, щоб він відчував себе поряд з нею комфортно.

Джерело: Діалоги



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