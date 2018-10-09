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Джулия Робертс похвасталась бесконечными ногами в новой рекламе Calzedonia

Джулия Робертс похвасталась бесконечными ногами в новой рекламе Calzedonia

Некоторое время Джулия Робертс на слишком часто появлялась на публике, однако в начале сентября триумфально вернулась в звездную хронику: заметно похудевшая актриса приняла участие в кинофестивале TIFF-2018 в Торонто.

Не удивительно, что именно ее бренд Calzedonia выбрал в качестве амбассадора своей новой коллекции. В рекламе актриса снялась в разнообразных мини-платьях, продемонстрировав длинные стройные ноги в фантазийных колготках из осенней коллекции.
 

Джулия Робертс похвасталась бесконечными ногами в новой рекламе Calzedonia


Джулия снялась не только в фотосессии для кампейна, но и в видеоролике. Причем оператором выступил ее муж — Дэниел Модер, а режиссером стал Алекс Ричанбах. По сюжету актриса, влюбленная в новую коллекцию, остается в магазине на ночь и пытается примерить все изделия.
 

Джулия Робертс похвасталась бесконечными ногами в новой рекламе Calzedonia


 

Джулия Робертс похвасталась бесконечными ногами в новой рекламе Calzedonia


 

Джулия Робертс похвасталась бесконечными ногами в новой рекламе Calzedonia

 

Пока поклонникам бренда и актрисы доступны лишь фотографии, но скоро выйдет и видеоролик.

Источник: http://showdream.org

Новости портала «Весь Харьков»

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