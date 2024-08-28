Для чего нужен плед и как его выбрать

Часто один и тот же домашний текстиль способен выполнять разные функции, избавляя от необходимости покупки нескольких изделий. Среди них – плед, который стал частью домашнего уюта и комфорта. Почему он является одним из самых востребованных аксессуаров вы поймете, прочитав статью.

Фото:podushka.com.ua. Шерстяной плед Biederlack

Плед – многофункциональный текстиль для вашего комфорта

Плед – довольно универсальная и практичная вещь, способная справиться с разноплановыми задачами.

Одеяло

Благодаря приятной текстуре плед является отличной альтернативой одеялу. Для теплого времени года можно выбрать легкий текстиль из хлопка – он хорошо пропускает воздух, препятствуя перегреву, и не дает замерзнуть при неожиданном снижении температуры. Для холодного сезона оптимальным решением станет уютный плед из шерсти или флиса с хорошими согревающими свойствами.

Фото:podushka.com.ua. Хлопковый плед SoundSleep

Покрывало

Современные пледы пестрят разнообразием цветов и принтов, что делает их идеальным вариантом для использования в качестве покрывала на кровать. Просто выберите текстиль в соответствии с интерьером и комната освежится, заиграет новыми красками. Однотонные, с цветочными мотивами, полосками, этническими узорами – это лишь часть того, что можно найти в продаже.

Накидка

Плед – незаменимый аксессуар в прохладные вечера, когда хочется провести время в любимом кресле за просмотром фильма или прочтением книги. Мягкий и приятный на ощупь, он обеспечит комфорт и уют. Можно просто накинуть плед на плечи или полностью обернуться им, почувствовав себя в настоящем оазисе тепла и спокойствия.

Коврик на пикнике

Благодаря компактности плед удобно брать с собой на природу и использовать как коврик. Он создаст комфортное место для отдыха на свежем воздухе, напоминая о приятных моментах из детства.

Фото:podushka.com.ua. Хлопковый плед Biederlack

Особенности выбора пледа

Чтобы покупка домашнего текстиля была удачной, при его выборе следует учитывать пару важных моментов.

Назначение. Если плед будет использоваться исключительно дома, то цвет, текстура и дизайн играют важную роль. Ведь в этом случае текстиль выполняет не только практичную, но и эстетичную функцию. Поэтому при выборе стоит учитывать как личные предпочтения, так и особенности интерьера. Если планируете брать его с собой в путешествия или на дачу, лучше выбирать менее маркие модели – за ними проще ухаживать. Размер. Определяется, исходя из предыдущего пункта. Для использования в качестве одеяла и покрывала важно учитывать габариты спального места. Для пикника – лучше остановиться на компактных моделях, которые поместятся в сумку и не будут слишком объемными.

Если вам нужна практичная вещь, которая выручит в разных ситуациях, то в вашем доме обязательно должен быть плед, и не один.