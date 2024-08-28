Дозвілля
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28.08.2024 18:00
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Для чего нужен плед и как его выбрать

Часто один и тот же домашний текстиль способен выполнять разные функции, избавляя от необходимости покупки нескольких изделий. Среди них – плед, который стал частью домашнего уюта и комфорта. Почему он является одним из самых востребованных аксессуаров вы поймете, прочитав статью.

Для чего нужен плед и как его выбрать

Фото:podushka.com.ua. Шерстяной плед Biederlack

Плед – многофункциональный текстиль для вашего комфорта

Плед – довольно универсальная и практичная вещь, способная справиться с разноплановыми задачами.  

Одеяло

Благодаря приятной текстуре плед является отличной альтернативой одеялу. Для теплого времени года можно выбрать легкий текстиль из хлопка – он хорошо пропускает воздух, препятствуя перегреву, и не дает замерзнуть при неожиданном снижении температуры. Для холодного сезона оптимальным решением станет уютный плед из шерсти или флиса с хорошими согревающими свойствами. 

Для чего нужен плед и как его выбрать

Фото:podushka.com.ua. Хлопковый плед SoundSleep

Покрывало

Современные пледы пестрят разнообразием цветов и принтов, что делает их идеальным вариантом для использования в качестве покрывала на кровать. Просто выберите текстиль в соответствии с интерьером и комната освежится, заиграет новыми красками. Однотонные, с цветочными мотивами, полосками, этническими узорами – это лишь часть того, что можно найти в продаже. 

Накидка

Плед – незаменимый аксессуар в прохладные вечера, когда хочется провести время в любимом кресле за просмотром фильма или прочтением книги. Мягкий и приятный на ощупь, он обеспечит комфорт и уют. Можно просто накинуть плед на плечи или полностью обернуться им, почувствовав себя в настоящем оазисе тепла и спокойствия.

Коврик на пикнике

Благодаря компактности плед удобно брать с собой на природу и использовать как коврик. Он создаст комфортное место для отдыха на свежем воздухе, напоминая о приятных моментах из детства. 

Для чего нужен плед и как его выбрать

Фото:podushka.com.ua. Хлопковый плед Biederlack

Особенности выбора пледа

Чтобы покупка домашнего текстиля была удачной, при его выборе следует учитывать пару важных моментов.

  1. Назначение. Если плед будет использоваться исключительно дома, то цвет, текстура и дизайн играют важную роль. Ведь в этом случае текстиль выполняет не только практичную, но и эстетичную функцию. Поэтому при выборе стоит учитывать как личные предпочтения, так и особенности интерьера. Если планируете брать его с собой в путешествия или на дачу, лучше выбирать менее маркие модели – за ними проще ухаживать.
  2. Размер. Определяется, исходя из предыдущего пункта. Для использования в качестве одеяла и покрывала важно учитывать габариты спального места. Для пикника – лучше остановиться на компактных моделях, которые поместятся в сумку и не будут слишком объемными. 

Если вам нужна практичная вещь, которая выручит в разных ситуациях, то в вашем доме обязательно должен быть плед, и не один. 

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