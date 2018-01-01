Для детей Харьковской области подготовлено 200 новогодних мероприятий – Светличная

Губернатор Харьковской области Юлия Светличная 31 декабря поздравила с Новым годом детей региона.

"В самом отъявленном скептике просыпается мечтатель в эти праздничные дни. Особенно это ощутимо среди детей. Поздравила малышей с Новым годом! В этом году для маленьких жителей области подготовлено почти 200 различных новогодних мероприятий. И кто знает, может именно на этих праздниках будет загаданное заветное желание, что сбудется в следующем году", - написала губернатор на своей странице в соцсети Facebook.

Источник: sq.com.ua

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