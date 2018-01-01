Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:33
Просмотров: 104

Для детей Харьковской области подготовлено 200 новогодних мероприятий – Светличная

Для детей Харьковской области подготовлено 200 новогодних мероприятий – Светличная

Губернатор Харьковской области Юлия Светличная 31 декабря поздравила с Новым годом детей региона.

"В самом отъявленном скептике просыпается мечтатель в эти праздничные дни. Особенно это ощутимо среди детей. Поздравила малышей с Новым годом! В этом году для маленьких жителей области подготовлено почти 200 различных новогодних мероприятий. И кто знает, может именно на этих праздниках будет загаданное заветное желание, что сбудется в следующем году", - написала губернатор на своей странице в соцсети Facebook.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Новорічне привітання Президента України (ВИДЕО)
Сегодня 11:30    29
Для детей Харьковской области подготовлено 200 новогодних мероприятий – Светличная
Сегодня 10:00    73
"Помогать людям — моя миссия": мужчина, захвативший заложников в "Укрпочте", баллотировался в мэры Харькова
Сегодня 08:45    222
Сумують: "ВКонтакте" по ошибке отправила некоторым пользователям поздравление на украинском языке
Сегодня 07:07    128
Светличная поздравила жителей Харьковской области с Новым годом и Рождеством
Сегодня 06:31    102
Телефоны экстренных служб Харькова работают в штатном режиме – ГСЧС
Сегодня 06:00    107
С новым годом!
Сегодня 00:01    206
В спортшколе «ХТЗ» провели ремонт и обновили оборудование
31.12.2017 11:29    140
«Такую личную неприязнь испытываю...»: Путин традиционно не поздравил Порошенко с Новым годом
31.12.2017 08:50    281
Полиция занялась елочными базарами (ВИДЕО)
31.12.2017 07:02    156
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 