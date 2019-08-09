Для друзей и влюбленных: четыре способа быть ближе даже на расстоянии

Расстояние дружбе и любви не помеха. Такое выражение довольно распространенное, но не всегда реальное. Ведь сохранить отношения на расстоянии нужно уметь.

Если вы оказались на расстоянии друг от друга, это еще не означает конец отношений. Не нужно ставить крест на человеке, ведь он может быть рядом с вами и тогда, когда находится далеко от вас. Если романтические отношения на расстоянии всегда ставят под сомнение, то дружба оказывается под меньшим риском. Но все же зачастую друзья отдаляются не только в физическом плане, но и психологически.

Вашему вниманию четыре способа, как оставаться близкими друзьями, находясь за тысячи километров друг от друга.

Посвящайте время

Время от времени созваниваться или присылать сообщения недостаточно, чтобы качественно поддерживать связь. Вы оба должны чувствовать это на подсознательном уровне. Возьмите за правило посвящать друг другу хотя бы один вечер недели вне зависимости от планов и форс-мажоров. Таким образом вы покажите, что готовы отказаться от своих "хочу" ради отношений между вами. Это позволит вам знать, что происходит в жизни друг друга.

Проявляйте оригинальность

Удобство и простота – прекрасные качества соцсетей, но не поленитесь напрячься и придумать более оригинальный и необычный способ общения. Вам вовсе не обязательно отправлять письма с помощью голубя (хоть и это возможно). Достаточно будет, например, присылать открытки и подарки курьером или отправлять тематические письма, написанные от руки. Всегда приятно, когда для вас кто-то действительно старается. Facebook может использовать каждый, но присылать письма от руки — только особенный человек.

Как сохранить дружбу на расстоянии

Фото: Pixabay

Добавляйте в дружбу что-нибудь новое

То, что вы находитесь на расстоянии, не означает, что кроме общения у вас больше ничего не может быть. Вы все еще способны создавать совместные воспоминания. Это могут быть мелочи: например, ежегодная встреча в памятном месте. Можно и замахнуться на более крупные вещи. Например, отправьтесь в путешествие вместе или начните изучать один и тот же онлайн курс.

Будьте честными

Проблемы возникают у всех и не нужно стесняться говорить о них. Более того, расстаются не только романтические партнеры, но и друзья. Все мы рано или поздно приходим к критической точке, и ее важно вовремя признать. Отношения имеют свойство угасать, и если вы не готовы продолжать над ними работать, то не стоит тратить время друг друга.

Ваш друг — это коллаж воспоминаний о вас. Он присутствовал при многих ключевых событиях вашей жизни и знает вас как никто другой. Это тот самый человек, который порой прощает даже самые ужасные вещи. Ценить его — меньшее, что вы можете для него сделать. Как бы ни складывались ваши отношения, он всегда будет ждать вас.

Источник: www.segodnya.ua

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