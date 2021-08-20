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Для стервятников и сипов: в Харьковском зоопарке - новый авиарий

В свои новые и просторные владения в зоопарке переехали необычные санитары горных и предгорных областей. Речь идет о птицах-падальщиках.

В природе, рассказывает пресс-секретарь зверинца Жанна Сусло, именно благодаря стервятникам и белоголовым сипам, которые поедают трупы животных до самых косточек, болезнетворные и опасные микроорганизмы не имеют даже шанса на размножение.

Жанна Сусло, пресс-секретарь Харьковского зоопарка

Красу і розмаїття експозиції «Африканське сафарі» доповнив чудовий авіарій площею 645 м2. Ці володіння крок за кроком, політ за польотом освоюють два стерв’ятники і чотири білоголових сипи. Останні, до речі, є потомством Харківського зоопарку. Птахам просторо не лише вшир, а й у височінь, адже висота авіарія досягає 8 метрів.

Атмосферу дикой природы в птичьих апартаментах воссоздали, благодаря растительности и другим интересным элементам, а благодаря сетчатым стенам и потолку у птиц нет проблем с биоритмами, поэтому все по расписанию, говорит Жанна Сусло, - днем ​​активность, ночью - сон.

Жанна Сусло, пресс-секретарь Харьковского зоопарка

Велика пісочниця виконує функцію своєрідного СПА-салону. Тут і сипи, і стерв’ятники купаються, приводячи до ладу пір’я. Освіжитися ж птахи можуть у басейні. Після чого відпочити, сидячи на натуральному камінні, неначе на скелі. Щодо гніздування - тут птахам запропоновано навіть кілька варіантів: гніздова платформа і будиночки.

Что именно из последнего придется пернатым по вкусу - станет видно уже весной.

 

Агентство Телевидения Новости

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