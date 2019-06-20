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Для тех, кто едет на море: 15 поз для эффектного фото на пляже. Шпаргалка отпускника

Для тех, кто едет на море: 15 поз для эффектного фото на пляже. Шпаргалка отпускника

Сохраните Insta-шпаргалку для удачных снимков с моря

Если вы уже пакуете чемоданы в отпуск, вам стоит узнать, как сделать идеальные фотографии. Мы вам обещаем, благодаря этой шпаргалке под вашим фото появятся тысячи комментариев в соцсетях.

 

Для тех, кто едет на море: 15 поз для эффектного фото на пляже. Шпаргалка отпускника

 

В движении

Магия этих снимков в том, что вы получите абсолютно "случайный", но очень эффектный снимок. Важно, чтобы фото было непринужденным, не старайтесь позировать. Сообщает Нyser.

 

Для тех, кто едет на море: 15 поз для эффектного фото на пляже. Шпаргалка отпускника

 

Главное в кадре

Нет это не яхта! Не стоит бояться осуждающих комментариев и презрительных взглядов - просто сделай ту самую фотографию, которая могла бы попасть во все глянцевые журналы. Если вы честно приседали весь год, то почему бы не похвастаться красивыми формами?

 

Для тех, кто едет на море: 15 поз для эффектного фото на пляже. Шпаргалка отпускника

 

Секрет: фильтры действительно могут здорово поправить фотографию. Не игнорируйте всеми любимую программу VSCO, благодаря ей тон кожи выровняется, цвета станут насыщеннее, а подписчики попрут толпой.

 

Для тех, кто едет на море: 15 поз для эффектного фото на пляже. Шпаргалка отпускника

 

Полулежа

Найди симпатичный стул и бери пример с девчонок, которым не пришлось втягивать живот и лепить странные смайлики на ноги. Достаточно просто искусственно прилечь на стул и попросить фотографирующего встать по диагонали от тебя. Вуаля - снимок мечты готов!

 

Для тех, кто едет на море: 15 поз для эффектного фото на пляже. Шпаргалка отпускника

 

Лежа

Вдохновляйся примерами девушек, которые придумали целый конструктор для своего тела и выглядят при этом сильно, здорово и стильно!

 

Для тех, кто едет на море: 15 поз для эффектного фото на пляже. Шпаргалка отпускника

 

Остаемся в тени

Этот тренд преследует нас на протяжении нескольких лет. Оно и не странно, ведь тень добавляет откровенным образам загадочности и интимности.

 

Для тех, кто едет на море: 15 поз для эффектного фото на пляже. Шпаргалка отпускника

 

В бассейне

На этой локации можно сполна продемонстрировать весь свой креатив. Однако, чтобы никто не помешал вашей сьемке придется или вставать рано утром, или ждать, когда все уйдут на обед.

Источник: ukrainianwall.com

Новости портала «Весь Харьков»

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