Для тех, кто едет на море: 15 поз для эффектного фото на пляже. Шпаргалка отпускника
Сохраните Insta-шпаргалку для удачных снимков с моря
Если вы уже пакуете чемоданы в отпуск, вам стоит узнать, как сделать идеальные фотографии. Мы вам обещаем, благодаря этой шпаргалке под вашим фото появятся тысячи комментариев в соцсетях.
В движении
Магия этих снимков в том, что вы получите абсолютно "случайный", но очень эффектный снимок. Важно, чтобы фото было непринужденным, не старайтесь позировать. Сообщает Нyser.
Главное в кадре
Нет это не яхта! Не стоит бояться осуждающих комментариев и презрительных взглядов - просто сделай ту самую фотографию, которая могла бы попасть во все глянцевые журналы. Если вы честно приседали весь год, то почему бы не похвастаться красивыми формами?
Секрет: фильтры действительно могут здорово поправить фотографию. Не игнорируйте всеми любимую программу VSCO, благодаря ей тон кожи выровняется, цвета станут насыщеннее, а подписчики попрут толпой.
Полулежа
Найди симпатичный стул и бери пример с девчонок, которым не пришлось втягивать живот и лепить странные смайлики на ноги. Достаточно просто искусственно прилечь на стул и попросить фотографирующего встать по диагонали от тебя. Вуаля - снимок мечты готов!
Лежа
Вдохновляйся примерами девушек, которые придумали целый конструктор для своего тела и выглядят при этом сильно, здорово и стильно!
Остаемся в тени
Этот тренд преследует нас на протяжении нескольких лет. Оно и не странно, ведь тень добавляет откровенным образам загадочности и интимности.
В бассейне
На этой локации можно сполна продемонстрировать весь свой креатив. Однако, чтобы никто не помешал вашей сьемке придется или вставать рано утром, или ждать, когда все уйдут на обед.
Источник: ukrainianwall.com