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Для въезда в Турцию больше не нужен отрицательный ПЦР-тест

Для въезда в Турцию больше не нужен отрицательный ПЦР-тест

С 15 мая Турция отменяет требование наличия отрицательного ПЦР-теста при въезде на территорию страны для граждан 16 стран, среди которых и Украина, заявили в посольстве Украины в Турции.

“МИД Турции обновил информацию о правилах въезда в страну. Так, с 15 мая 2021 в Турции отменено наличие негативного ПЦР-теста при въезде на территорию страны для граждан 16 стран, в число которых вошла и Украина”, - заявили в посольстве.

Турецкие авиакомпании Turkish Airlines и Pegasus Airlines сообщают, что требования по ПЦР-тестов, кроме путешественников из Украины, также снимут с авиапассажиров, вылетающих из Гонконга, Китая, Тайваня, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи, Израиля, Японии, Великобритании, Латвии, Люксембурга и Эстонии.

При этом, все туристы по прибытию должны получить Hes-код, который нужен для предъявления во всех общественных местах.

Агентство Телевидения Новости

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