Длительный карантин не повлиял на физическую форму Дмитрия Комарова: спортклуб выручает

Если соблюдать карантинные ограничения, то можно посещать спортклуб. Дело в том, что люди мало сейчас посещают спортклубы и поэтому там свободно, - об этом поведал Дмитрий Комаров.

Его часто спрашивают занимается ли он спортом и какой спортклуб посещает. Это один из актуальных вопросов, так как сейчас неустойчивая погода, то слякоть, то мороз, а потом дождь. Как говорит Дмитрий, он летом бегает в лесу. Когда погодные условия не комфортные, то ему лучше посетить спортклуб.

Однако он ходит туда нерегулярно. Дело в том, что коррективы вносит его работа. В спортклубе Дмитрий в основном занимается на тренажерах и бегом. Раньше в он тренировался гантелями и штангами. Для него самое главное не мышцы накачать, а чтобы быть жилистым и выносливым. Это помогает в экспедициях. Так как там не знаешь с чем можно столкнуться и какие трудности и опасности могут ждать. Иногда бывают случаи, когда хорошая физическая форма является за порукой выживания. Бывали различные случаи и хорошая физическая форма всегда выручала.

Потом он увлекся фото и журналистикой. И поэтому мало времени остается на спорт. Но мышцы необходимо тренировать, так как они быстро теряют свои способности и стают дряхлыми. Поэтому он ходи в спортклуб, чтобы поддерживать себя в тонусе и хорошей физической форме.

Он уже два года ходит в @skyfitness.ua. Так как любит высоту, а спортклуб находится на крыше высотного здания. Вид фантастический. Там Дмитрий приводит себя в отличную физическую форму перед каждой экспедицией.

К тому же он от занятия спортом получает эстетическое удовольствие.

Источник: 1 Минута