Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко: история любви самой красивой пары украинского шоу-бизнеса

Телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров долгое время носил славу завидного жениха в украинском шоу-бизнесе. Талантливый, умный, красивый и интересный мужчина — действительно мечта практически каждой девушки. Летом 2019 года Дмитрий Комаров по-настоящему удивил своих поклонников. Так называемый холостяк объявил о том, что он женился. Избранницей Дмитрия стала Мисс-Украина 2016 Александра Кучеренко. Пара объявила о своих отношениях только после свадьбы, которую, к слову, тоже провели в тайне от СМИ.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко

Как все начиналось

Впервые Дмитрий увидел Александру на конкурсе красоты «Мисс Украина», где Комаров был членом жюри, а девушка — участницей. Уже тогда Кучеренко приглянулась ведущему. Не удивительно, что он отдал максимальное количество баллов именно Саше. Дмитрий уже тогда начал пытаться заполучить номер Кучеренко, но та долго отказывалась. Но Комаров не сдавался до последнего — телеведущий написал Александре в социальных сетях и все же сумел растопить сердце красавицы. Они стали общаться практически каждый день.

Дмитрий Комаров впервые увидел Александру на конкурсе красоты

"Танцы со звездами"

В 2019-от Александра и Дмитрий взяли участие в шоу "Танцы со звездами" на "1+1". Ни члени жюри, ни участники, ни телезрители даже не догадывались, что между партнерами по паркету бурлит роман.

Комаров и Кучеренко на "Танцах со звездами"

Тайная свадьба

Свадьба Комарова и Кучеренко состоялась в июне 2019. Пара путешественника и модели расписались в Киева и обвенчалась тайно в столице Израиля Иерусалиме. Комаров признается, что они с 21-летней Сашей даже летели на разных местах в самолете, чтобы их случайно никто из пассажиров не увидел вместе и не рассекретил их "тайну". После венчания в церкви молодожены организовали небольшой праздник в кругу самых родных и близких.

Комаров и Кучеренко обвенчались

Интересно, что до свадьбы пара встречалась 2 года, но съехались они только после официальной регистрации своих отношений.

Источник: 1 Минута