Дмитрий Комаров переезжает в горы: телеведущий решил отгрохать дачу на Верховине

"Верховина, встречай нового соседа. Меня можно поздравить - вчера я поселился в Верховине, точнее, пока купил участок 10 соток. В следующем году надеюсь начать строить дачу. Ждите фотоотчет",

О планах Заслуженного журналиста Украины сообщила пресс-служба телеканала 1+1 в Инстаграм-аккаунте.

- рассказал ведущий проекта Мир Наизнанку Дмитрий Комаров.

Дмитрий Комаров

Отметим, Дмитрий Комаров действительно очень часто бывает на Западной Украине. Украинские Карпаты журналист считает одним из самых живописных уголков всего мира, а побывал за годы своей карьеры он много где.

Дмитрий Комаров в последние несколько лет путешествует в личных целях со своей женой, моделью Александрой Кучеренко. Очевидно, женщина одобрила такое решение, и дача у звезд украинского шоу-бизнеса будет на Верховине совместная.

Вот что пишут поклонники, которые узнали о таком решении украинской звезды Дмитрия Комарова:

Карпаты самое красивое место в мире

В Карпатах отдыхает сердце и душа, невероятные пейзажи

Это очень и очень классное место, будем соседями!!

От таких видов, как здесь, захватывает дух. Дмитрий, теперь будете чаще приезжать вв наши края!!

Молодец, ты достоин этого, ты супер

Дима, удачи тебе

Если Карпаты - то только Верховина! 100% Лучший городок

Напомним, со своей супругой Александрой Кучеренко Дмитрий в браке с лета 2019 года.

Свою помолвку они скрывали, детей у пары пока что нет.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко - муж и жена. Их трогательная история

Источник: 1 Минута