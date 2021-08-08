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Дмитрий Комаров переезжает в горы: телеведущий решил отгрохать дачу на Верховине

Дмитрий Комаров переезжает в горы: телеведущий решил отгрохать дачу на Верховине

О планах Заслуженного журналиста Украины сообщила пресс-служба телеканала 1+1 в Инстаграм-аккаунте.
"Верховина, встречай нового соседа. Меня можно поздравить - вчера я поселился в Верховине, точнее, пока купил участок 10 соток. В следующем году надеюсь начать строить дачу. Ждите фотоотчет",

- рассказал ведущий проекта Мир Наизнанку Дмитрий Комаров.

Дмитрий Комаров переезжает в горы: телеведущий решил отгрохать дачу на Верховине Дмитрий Комаров

Отметим, Дмитрий Комаров действительно очень часто бывает на Западной Украине. Украинские Карпаты журналист считает одним из самых живописных уголков всего мира, а побывал за годы своей карьеры он много где.

Дмитрий Комаров в последние несколько лет путешествует в личных целях со своей женой, моделью Александрой Кучеренко. Очевидно, женщина одобрила такое решение, и дача у звезд украинского шоу-бизнеса будет на Верховине совместная.

Вот что пишут поклонники, которые узнали о таком решении украинской звезды Дмитрия Комарова:

  • Карпаты самое красивое место в мире
  • В Карпатах отдыхает сердце и душа, невероятные пейзажи
  • Это очень и очень классное место, будем соседями!!
  • От таких видов, как здесь, захватывает дух. Дмитрий, теперь будете чаще приезжать вв наши края!!
  • Молодец, ты достоин этого, ты супер
  • Дима, удачи тебе
  • Если Карпаты - то только Верховина! 100% Лучший городок

Напомним, со своей супругой Александрой Кучеренко Дмитрий в браке с лета 2019 года.

Свою помолвку они скрывали, детей у пары пока что нет.

Дмитрий Комаров переезжает в горы: телеведущий решил отгрохать дачу на Верховине Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко - муж и жена. Их трогательная история

Источник: 1 Минута

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