Дмитрий Комаров переезжает в горы: телеведущий решил отгрохать дачу на Верховине
О планах Заслуженного журналиста Украины сообщила пресс-служба телеканала 1+1 в Инстаграм-аккаунте.
"Верховина, встречай нового соседа. Меня можно поздравить - вчера я поселился в Верховине, точнее, пока купил участок 10 соток. В следующем году надеюсь начать строить дачу. Ждите фотоотчет",
- рассказал ведущий проекта Мир Наизнанку Дмитрий Комаров.
Дмитрий Комаров
Отметим, Дмитрий Комаров действительно очень часто бывает на Западной Украине. Украинские Карпаты журналист считает одним из самых живописных уголков всего мира, а побывал за годы своей карьеры он много где.
Дмитрий Комаров в последние несколько лет путешествует в личных целях со своей женой, моделью Александрой Кучеренко. Очевидно, женщина одобрила такое решение, и дача у звезд украинского шоу-бизнеса будет на Верховине совместная.
Вот что пишут поклонники, которые узнали о таком решении украинской звезды Дмитрия Комарова:
- Карпаты самое красивое место в мире
- В Карпатах отдыхает сердце и душа, невероятные пейзажи
- Это очень и очень классное место, будем соседями!!
- От таких видов, как здесь, захватывает дух. Дмитрий, теперь будете чаще приезжать вв наши края!!
- Молодец, ты достоин этого, ты супер
- Дима, удачи тебе
- Если Карпаты - то только Верховина! 100% Лучший городок
Напомним, со своей супругой Александрой Кучеренко Дмитрий в браке с лета 2019 года.
Свою помолвку они скрывали, детей у пары пока что нет.
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Источник: 1 Минута