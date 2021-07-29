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Дмитрий Комаров потерял близкого человека в авиакатастрофе: “Причина неизвестна”

Дмитрий Комаров потерял близкого человека в авиакатастрофе: “Причина неизвестна”

О потере товарища и своем мнении о причинах трагедии Дмитрий Комаров рассказал на своей странице в Instagram.
"Трагедия. Сегодня погиб Игорь Табанюк. Авиакатастрофа. Причина неизвестна. Мне сложно писать и говорить. Игорь был другом. Он - один из лучших пилотов Украины.", — написал Дмитрий.

Катастрофа на Прикарпатье унесла жизни Табанюка и еще 3 человек. Причина катастрофы пока неизвестна и будет устанавливаться следствием.

Дмитрий Комаров считает, что если катастрофа случилась — то это было неизбежно. Ведь за штурвалом был человек с 40-летним опытом.

"Пообщался с очень многими пилотами. Они едины во мнении: если Табанюк не смог справиться с этой ситуацией —  она была неисправимой. Он 40 лет за штурвалом", —  указал ведущий.

https://www.instagram.com/p/CR4DVDCJWru/?utm_medium=copy_link

Сам Дмитрий Комаров предполагает, что авиакатастрофа могла произойти по следующим причинам: отказ управления, техники; потеря сознания; кто-то из пассажиров вмешался в управление.

Что известно о катастрофе на Прикарпатье?

28 июля около 13:40 вблизи с. Шепаровцы Коломыйского района произошло падение легкомоторного спортивного самолета WT-10 Advantic на частный жилой дом. Вспыхнул пожар.

Дмитрий Комаров потерял близкого человека в авиакатастрофе: “Причина неизвестна” Авиокатастрофа на Прикарпатье, в которой погиб Игорь Табанюк

В самолете был авиаинструктор Игорь Табанюк и трое иностранцев (граждане США). Все четверо погибли.

Источник: 1 Минута

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