Дмитрий Комаров потерял близкого человека в авиакатастрофе: “Причина неизвестна”
О потере товарища и своем мнении о причинах трагедии Дмитрий Комаров рассказал на своей странице в Instagram.
"Трагедия. Сегодня погиб Игорь Табанюк. Авиакатастрофа. Причина неизвестна. Мне сложно писать и говорить. Игорь был другом. Он - один из лучших пилотов Украины.", — написал Дмитрий.
Катастрофа на Прикарпатье унесла жизни Табанюка и еще 3 человек. Причина катастрофы пока неизвестна и будет устанавливаться следствием.
Дмитрий Комаров считает, что если катастрофа случилась — то это было неизбежно. Ведь за штурвалом был человек с 40-летним опытом.
"Пообщался с очень многими пилотами. Они едины во мнении: если Табанюк не смог справиться с этой ситуацией — она была неисправимой. Он 40 лет за штурвалом", — указал ведущий.
https://www.instagram.com/p/CR4DVDCJWru/?utm_medium=copy_link
Сам Дмитрий Комаров предполагает, что авиакатастрофа могла произойти по следующим причинам: отказ управления, техники; потеря сознания; кто-то из пассажиров вмешался в управление.
Что известно о катастрофе на Прикарпатье?
28 июля около 13:40 вблизи с. Шепаровцы Коломыйского района произошло падение легкомоторного спортивного самолета WT-10 Advantic на частный жилой дом. Вспыхнул пожар.
Авиокатастрофа на Прикарпатье, в которой погиб Игорь Табанюк
В самолете был авиаинструктор Игорь Табанюк и трое иностранцев (граждане США). Все четверо погибли.
Источник: 1 Минута