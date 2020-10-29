Дмитрий Комаров познакомил красавицу-жену Александру Кучеренко с “королем змей” в Гонконге

Обычно герой нашей сегодняшней статьи ездит в рабочие экспедиции без любимой, но на этот раз она впервые прилетела к нему на съемки. Как рассказал шоумен, супруга подарила ему ощущения домашнего уюта даже в отеле, ведь утром он уходил на работу, а вечером возвращался в номер, где его любят и ждут.

Этим Дмитрий поделился с поклонниками у себя в Instagram, там же и появились совместные фото одной из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса.

В новом выпуске из Гонконга Комаров познакомился со специфической профессией, которую не встретишь нигде в мире, а также побывал на экскурсии по небесной ферме. Интересно, что этот город с сотнями высоких небоскребов со всех сторон окружен тропическими джунглями.

Дмитрий Комаров показывает обратную сторону Гонконга — в городе большая проблема со змеями

В местных лесах обитают десятки ядовитых змей, поэтому за безопасностью населения должен кто-то следить и этот кто-то — “король змей”. Вместе с ним ведущий поймал в парке кобру, после чего полакомился змеиным супом в китайском ресторане.

Разумеется, на такие опасные мероприятия Дмитрий не брал с собой жену, но была и одна безопасная съемка, где смогла поприсутствовать и Александра.

Гонконгские фермы на небоскребах

Речь идет о гонконгских дачах на крышах небоскребов, ведь в таком густонаселенном городе попросту нет свободной земли, хотя изобретательные фермеры нашли выход из ситуации.

Комментарий Саши к посту Комарова

Судя по комментарию Кучеренко под постом мужа, ей очень понравилось составлять ему компанию в экспедиции. Не исключено, что это не последняя их совместная рабочая поездка.

Источник: 1 Минута