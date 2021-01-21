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До 5 миллионов за отдых: Оля Полякова, которая жаловалась на безденежье в карантин, шиканула Эксклюзив

До 5 миллионов за отдых: Оля Полякова, которая жаловалась на безденежье в карантин, шиканула Эксклюзив

Изначально все думали, что она поехала только со своими дочерьми Алисой и Марией, ведь в Истории в самолете было только трое.

До 5 миллионов за отдых: Оля Полякова, которая жаловалась на безденежье в карантин, шиканула Эксклюзив Оля Полякова показала, как летит с дочками в отпуск

Хотя позднее, примерно через неделю после начала отдыха, Полякова написала под одним из фото, заметили ли поклонники на снимке их папу.

До 5 миллионов за отдых: Оля Полякова, которая жаловалась на безденежье в карантин, шиканула Эксклюзив Оля Полякова

Тогда фанаты решили, что Вадим (так зовут мужа Оли) поехал на Мальдивы вместе со своими девочками, просто не хочет светиться, а на фото, о котором говорила Оля, есть его тень — потому что он был ее фотографом в этот момент.

Накануне Оля Полякова сообщила — она возвращается домой, и опубликовала фото, где выпрыгивает из гамака

"Ну фсе!... на этот раз! Было прекрасно , как всегда тут! Соскучилась, а вы?)", — написала грациозная суперблондинка.

https://www.instagram.com/p/CKTT3glJwPx/?igshid=rpqecxhivmvv

Стоит отметить, что сразу после отъезда Оли из Украины, на нее свалилась волна не очень положительных комментариев из-за того, что она якобы изначально жаловалась на безденежье, а после поехала на один из самых дорогих курортов мира.

До 5 миллионов за отдых: Оля Полякова, которая жаловалась на безденежье в карантин, шиканула Эксклюзив Скриншот комментариев со страницы Оли Поляковой

Оля Полякова ни с кем не вступала в споры по поводу этого вопроса, и просто наслаждалась своим отпуском.

Мы решили узнать сколько же Оля Полякова потратила на двухнедельное пребывание на Мальдивах

Стоит отметить, что показатели и цены, приведенные в статье, будут приблизительными. Расчеты сделаны благодаря сервису бронирования отелей и поездок Booking.com.

При поиске отелей мы указали следующие параметры: 14 дней (13 ночей) на четверых — двоих взрослых и двоих детей (Алисе — 9 лет, Маше — 15). Выбирали не конкретные даты, а ближайшие две недели, так как в январе и феврале туры на путевки практически не отличаются.

До 5 миллионов за отдых: Оля Полякова, которая жаловалась на безденежье в карантин, шиканула Эксклюзив Скриншот с сайта Букинг

Учитывая уровень Оли Поляковой и ее состояние, уровень отеля — пять звезд. Судя по фото, отель у Оли Поляковой был действительно из лучших, еще и на первой линии.

Ценники здесь разные — стоимость начинается от 400 тысяч гривен, и достигает баснословных пяти миллионов гривен с лишним.

До 5 миллионов за отдых: Оля Полякова, которая жаловалась на безденежье в карантин, шиканула Эксклюзив Скриншот с сайта Букинг

До 5 миллионов за отдых: Оля Полякова, которая жаловалась на безденежье в карантин, шиканула Эксклюзив Скриншот с сайта Букинг

До 5 миллионов за отдых: Оля Полякова, которая жаловалась на безденежье в карантин, шиканула Эксклюзив Скриншот с сайта Букинг

До 5 миллионов за отдых: Оля Полякова, которая жаловалась на безденежье в карантин, шиканула Эксклюзив Скриншот с сайта Букинг

До 5 миллионов за отдых: Оля Полякова, которая жаловалась на безденежье в карантин, шиканула Эксклюзив Скриншот с сайта Букинг

Учитывая то, что Оля не светила в каком именно отеле остановилась, можно только догадываться какой из возможных ценников ее привлек.

Если поискать по последнему фото в гамаке, которое Оля опубликовала у себя на странице, можно найти, что такой же гамак есть у отеля "Kihaad Maldives".

И на обоих фото точно также справа видна растительность (коса или другой остров).

До 5 миллионов за отдых: Оля Полякова, которая жаловалась на безденежье в карантин, шиканула Эксклюзив Слева - фото Оли Поляковой, справа - фото с сайта отеля на Мальдивах

Если Полякова действительно отдыхала в "Kihaad Maldives", то за две недели она заплатила сумму около 200 тысяч гривен без учета перелета и еды (в стоимость включены только завтраки).

До 5 миллионов за отдых: Оля Полякова, которая жаловалась на безденежье в карантин, шиканула Эксклюзив "Kihaad Maldives" - цена

Однако понять по курорту можно одно — певица шиканула не на шутку, и здорово потратилась на эту поездку.

Источник: 1 Минута

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