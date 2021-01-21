До 5 миллионов за отдых: Оля Полякова, которая жаловалась на безденежье в карантин, шиканула Эксклюзив

Изначально все думали, что она поехала только со своими дочерьми Алисой и Марией, ведь в Истории в самолете было только трое.

Оля Полякова показала, как летит с дочками в отпуск

Хотя позднее, примерно через неделю после начала отдыха, Полякова написала под одним из фото, заметили ли поклонники на снимке их папу.

Оля Полякова

Тогда фанаты решили, что Вадим (так зовут мужа Оли) поехал на Мальдивы вместе со своими девочками, просто не хочет светиться, а на фото, о котором говорила Оля, есть его тень — потому что он был ее фотографом в этот момент.

Накануне Оля Полякова сообщила — она возвращается домой, и опубликовала фото, где выпрыгивает из гамака

"Ну фсе!... на этот раз! Было прекрасно , как всегда тут! Соскучилась, а вы?)", — написала грациозная суперблондинка.

https://www.instagram.com/p/CKTT3glJwPx/?igshid=rpqecxhivmvv

Стоит отметить, что сразу после отъезда Оли из Украины, на нее свалилась волна не очень положительных комментариев из-за того, что она якобы изначально жаловалась на безденежье, а после поехала на один из самых дорогих курортов мира.

Скриншот комментариев со страницы Оли Поляковой

Оля Полякова ни с кем не вступала в споры по поводу этого вопроса, и просто наслаждалась своим отпуском.

Мы решили узнать сколько же Оля Полякова потратила на двухнедельное пребывание на Мальдивах

Стоит отметить, что показатели и цены, приведенные в статье, будут приблизительными. Расчеты сделаны благодаря сервису бронирования отелей и поездок Booking.com

При поиске отелей мы указали следующие параметры: 14 дней (13 ночей) на четверых — двоих взрослых и двоих детей (Алисе — 9 лет, Маше — 15). Выбирали не конкретные даты, а ближайшие две недели, так как в январе и феврале туры на путевки практически не отличаются.

Скриншот с сайта Букинг

Учитывая уровень Оли Поляковой и ее состояние, уровень отеля — пять звезд. Судя по фото, отель у Оли Поляковой был действительно из лучших, еще и на первой линии.

Ценники здесь разные — стоимость начинается от 400 тысяч гривен, и достигает баснословных пяти миллионов гривен с лишним.

Скриншот с сайта Букинг

Скриншот с сайта Букинг

Скриншот с сайта Букинг

Скриншот с сайта Букинг

Скриншот с сайта Букинг

Учитывая то, что Оля не светила в каком именно отеле остановилась, можно только догадываться какой из возможных ценников ее привлек.

Если поискать по последнему фото в гамаке, которое Оля опубликовала у себя на странице, можно найти, что такой же гамак есть у отеля " Kihaad Maldives ".

И на обоих фото точно также справа видна растительность (коса или другой остров).

Слева - фото Оли Поляковой, справа - фото с сайта отеля на Мальдивах

Если Полякова действительно отдыхала в "Kihaad Maldives", то за две недели она заплатила сумму около 200 тысяч гривен без учета перелета и еды (в стоимость включены только завтраки).

"Kihaad Maldives" - цена

Однако понять по курорту можно одно — певица шиканула не на шутку, и здорово потратилась на эту поездку.

Источник: 1 Минута