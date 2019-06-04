“До По”: видатний харківський художник Павло Маков розповість про місто майбутнього

5 червня о 19:00 у “ЄрміловЦентрі” (пл. Свободи, 4) відбудеться розмова із художником Павлом Маковим До По. Місто майбутнього – в межах паралельної програми виставки “Шлях Енея. Художники сьогодення сам-на-сам із минулим”, частини “Дантефесту”. Вхід вільний. Проект реалізовано за підтримки Український культурний фонд у межах програми Знакові події для української культури - програма УКФ

Павло Маков — один із найвизначніших українських митців сучасності, лауреат Шевченківської премії, член Королівського товариства живописців та графіків Великої Британії. Працюючи у техніці графіки і офорта, він створює досконально прописані мапи, сади, міста реальні та утопічні. На виставці “Шлях Енея. Художники сьогодення сам-на-сам із минулим” художник представляє авторську книгу про місто майбутнього “До По”, про яку і йтиме мова 5 червня.

Як зазначають видавці книги на сайті, книга До По складається з двох частин. “З одного боку — генплан великого міста До По, розділений на 64 рівні ділянки, жодна з яких не повторюється, а з іншого – сторінки кишенькового нотатника, в якому кілька років Маков замальовував плани реальних і уявних міст з вільною забудовою...читач потрапляє у ситуацію пограниччя, яке, за Маковим, власне, й визначає Місце — присутність між реальністю і мрією”.

Павло Маков живе та працює у Харкові, проте досить рідко проводить публічні розмови та презентації. Маков — митець-мислитель, тому кожна зустріч із ним допомагає наново осмислити світ навколо себе, взаємозв’язок минулого, майбутнього і сьогодення, зрозуміти силу та необхідність культури. Адже, на думку Макова, мистецтво — це антиоксидант, який знищує ракові пухлини соціуму.

Розмову проводитиме співкуратор проекту “Шлях Енея” мистецтвознавець Борис Філоненко. Куратор і художник поговорять не просто про структуру книги “До По”, а про те, як у роздумах про майбутнє неодмінно з’являється минуле, про радянський спадок, китайський контекст, сади і війну.

Нагадуємо, що виставку “Шлях Енея. Художники сьогодення сам-на сам із минулим”, у межах якої відбудеться розмова, можна вільно подивитися у “ЄрміловЦентрі” до 14 червня. Проект об’єднав 13 митців із Італії, України та Албанії навколо питання про те, як і чому сучасні художники звертаються до минулого. Куратори Борис Філоненко (Україна) та Лука Фйоре (Італія).

Довідка

Павло Маков — Член Королівського товариства живописців та графіків Великої Британії, член-кореспондент Академії мистецтв України. Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Праці Макова виставлені в Музеї Вікторії та Альберта (Лондон), Метрополітен-музеї (Нью-Йорк), Національній художній галереї (Київ), Центрі сучасного мистецтва (Осака), Державній Трєтьяковській галереї (Москва), Музеї сучасного мистецтва (Ібіца) та інших зібраннях. Роботи Павла Макова було також виставлено на аукціоні Сотбі (2009).

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